Kobna zabluda zbog koje svaki drugi brak pukne: U ovo vjeruje 99 % parova!

Eksperti za veze tvrde da je savet da se svakog dana trudite da učinite muža srećnim, najgori mogući savet na svetu!

Umesto toga, treba da se fokusirate na to da VI budete kompletna, srećna i zdrava osoba, i to bilo da ste u vezi ili ne!”Ideja da morate da zadovoljavate potrebe onog drugog i da je to ono što će vas učiniti srećnim, najveća je glupost”, tvrdi porodični psiholog Hol Rankel.

On je to objasnio na primeru svoje supruge.

“Ja sam kompletna osoba. Ali, nemam dovoljno snage za sve. Moja supruga je takođe kompletna osoba. Tu gde ja nemam snage, ima ona; i obrnuto. Tako se savršeno dopunjavamo”, kaže Rankel.

Umesto da jedno drugo “trebate”, on savetuje da želite.

Jedna od najvećih opasnosti u pronalaženju idealnog partnera jeste verovanje da naša srodna duša postoji tamo negde i da će nas sudbina sigurno spojiti. Takvo razmišljanje ne zahteva nikakvu akciju sa naše strane, već se na kraju svede na čekanje da nam ljubav sama dođe. To se obično ne dešava.

Pre nego što vas bilo ko zavoli, morate vi da zavolite sebe. Da biste bili spremni za zdravu vezu, veoma je važno da prvo radite na ličnom razvoju,piše Stil

“Vaš muž ili žena vas nikada ne mogu poštovati više nego što vi možete da poštujete sebe”, zaključuje Rankel.

