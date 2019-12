Držite se plićaka: Ovo je najotrovnija riba na svijetu i napada iz zasjede

U njemu ima riba koje mogu plivati brže od naših automobila, stvorenja većih od našeg namještaja, ali i bića čiji otrov može ubiti odraslog čovjeka u sekundi. Riba koja živi u području obalnih dijelova Indopacifičkog okeana, ali i uz obalu Floride te Kariba, službeno je najotrovnije biće koje se nalazi u moru.

Riječ je o kamenoj ribi ili stonefishu, latinskog imena Synanceia, koja je definitivno smrtonosna za ljude, a ubija izrazito potentnim otrovom.

Ne samo da su otrovne, već mogu preživjeti i na kopnu

Na leđima ove ribe postoje velike bodljikave peraje, a ukupno je 13 bodlji koje sadrže vrlo snažan otrov.

No, kako dolazi do bliskog susreta s ljudima?

Naučnici objašnjavaju kako kamena riba ima jednu od najboljih kamuflaža na svijetu, po kojoj je i dobila ime. Ona ne napada ljude, već je pasivna, a do opasnosti dolazi kad čovjek nagazi na nju misleći kako se radi o stijeni. Ovisno o tome koliko je bodlji zahvatio – tolika je i opasnost.

Male su šanse da će čovjek koji ima kontakt s ovom ribom proći bez povreda, a najčešće se radi o gubitku noge. No, ako se zagazi većom površinom i u ljudski organizam uđe veća količina ovog neurotoksina, smrt će, bez protuotrova, nastupiti skoro trenutno, piše “Grunge”.

Zbog dodira s otrovom, javlja se krvarenje, tkivo mijenja boju usljed nedostatka kisika, a potom dolazi do mučnine, vrtoglavice, povraćanja, delirija, napada i, konačno, do srčanog zastoja. Kod kontakta s kamenom ribom nema primjene narodne medicine i savjeta “popiški se sebi na nogu”, jer je to siguran put u smrt. Najveće šanse pruža hitan prijevoz u bolnicu.

Zanimljivo je kako ova riba može preživjeti čak 24 sata na kopnu, a protuotrov za kamene ribe drugi je po učestalosti korištenja u Australiji, što dovoljno govori o broju incidenta s ovim fatalnim morskim bićem.

Osim kamene ribe, more obiluje i drugim otrovnim bićima pa, dok se ljudi boje morskih pasa i drugih predatora, stvarna opasnost najčešće im je nepoznata.

Samo u jednoj morskoj osi nalazi se dovoljno otrova da ubije 30 odraslih ljudi, a ponekad se desi da smrt uslijedi samo tri minute nakon uboda (često od srčanog udara).

Na svu sreću, protuotrov je jednostavan i dostupan – ocat. Na plažama širom Sjeverne Australije nalaze se zalihe lako dostupne svim posjetiocima kako bi na vrijeme mogli tretirati ubod morske ose – jedne od najopasnijih životinja na svijetu, prenosi “Avaz“.

