3 horoskopska znaka koji ne znaju da se izbore za sebe

Takođe, vrlo su loše u donošenju odluka jer bilo kakav pritisak loše djeluje na njih. Ovo su tri najveće horoskopske kukavice.

Blizanci

U znaku Blizanaca rađaju se vrlo nepovjerljive osobe za koje ne biste htjeli da vam budu nadređene, jer one ne znaju da se nose ni same sa sobom. Kada je potrebno donijeti neku važnu odluku, Blizanci će bez griže savjesti to prepustiti nekom drugom kako oni ni u kom slučaju ne bi bili odgovorni za eventualne posljedice.

Vaga

Kada je riječ o kritikama i suočavanju s realnošću, Vage bi se najradije pokrile po glavi i čekale da “oluja” prođe. One ne vole sukobe i bilo kakav oblik konflikta pa će radije patiti nego skupiti dovoljno petlje da kažu šta zaista misle.

Ribe

Ribe opraštaju svima sve jer se plaše da imaju neprijatelje. Upravo ih zbog toga mnogi iskorišćavaju, ali Ribe strah sputava da progovore o toj nepravdi i zauzmu se za sebe. Poput Blizanaca, Ribe će uvijek radije prepustiti donošenje odluka drugima jer se od kritike i neuspjeha teško oporavljaju, piše “Luftika“.

