Ovo su tvoje najgore osobine prema horoskopskom znaku

1. Ovan (21. ožujak do 19. travanj)

Ti si narcisoidna. Što je u tome za tebe dobro? Tako se štitiš. Tako si razvila jaki nagon preživljavanja. Ako te to ponekad čini sebičnom i usmjerenom na sebe, ipak ti je dosada pomoglo da ostaneš svoja i zdrava.

2. Bik (20. travanj do 21. svibanj)

Lijena si do točke samouništenja. Bezobzirna i nepojmljivo neuredna. Kako ti to pomaže? Shvaćaš da su stvari samo stvari i da u velikoj slici života one nisu važne. Od svojeg nereda bježiš u potpuni zen i pred osobnom olujom možeš se povući od sebe i ne misliti na svoje brige, piše Miss7.

3. Blizanci (22. svibanj do 21. lipanj)

Priznaj si, hladna si, rezervirana, nekomunikativna. Kako to može za tebe biti korisno? Ljudi koji se ne miču iz svojeg oklopa često su zbog toga samouvjereniji. Ne sviđa ti se dijeliti sebe s drugima pa tebi ostaje više. To što si hladna za tebe je sasvim u redu, ti nemaš ni želju ni potrebu da se ugriješ.

4. Rak (22. lipanj do 22. srpanj)

Uopće ne znaš i ne možeš praštati i držiš se svoje mržnje i neprijateljstva zauvijek. Ima li i to neku dobru stranu? To te naučilo da se povjerenje mora steći i zato si veoma oprezna sa svakom novom osobom. Samoodržanje na najjače.

5. Lav (23. srpanj do 22. kolovoz)

Nema takvog egomanijaka kakav si ti. Kako s time možeš pomoći drugima? Ego nije loša stvar, on ti omogućuje da budeš snažna kad to moraš biti i tvoja odvažnost, život bez straha često su ti u životu pomogli.

6. Djevica (23. kolovoz do 22. rujan)

Ti si oštar sudac svega i svakoga. Možeš li to korisno upotrijebiti? Tvoje oštre procjene pomažu ti da izdvojiš ono što za tebe nije dobro i da se osloniš na vlastitu pamet. Na duge pruge netko će te proglasiti čudovištem, ali istina je veoma jednostavna: ne želiš se zamarati bedastoćama.

7. Vaga (23. rujan do 22. listopad)

Ti si najveća, patološka lažljivica. Može li se to pretvoriti u prednost? Uvijek osjećaš da ti drugi vjeruju i to ti istinski popravlja raspoloženje. Uvijek ćeš se snaći i uglavnom proći sve bez posljedica, a tome te naučilo laganje.

8. Škorpion (23. listopad do 22. studeni)

Ti si sadistica i manipulatorica. Pa ipak, čini se da to nekako i nije tako važno. Kako je to moguće? S tim vještinama zapravo uvijek dobiješ što želiš, a nije li to na koncu ono čemu svi težimo. Ti si silovita, katkad okrutna, ali na koncu uvijek završiš sa svim adutima.

9. Strijelac (23. studeni do 21. prosinac)

S tobom je nemoguće živjeti. No, zato što se nikad nećeš pojaviti tamo gdje te ništa ne zanima ma tko te zvao ili se angažirati na onome što je drugima važno, ti si samoj sebi najbolja prijateljica. Na koncu završiš sama, ali osamljeni Strijelac je zadovoljan Strijelac.

10. Jarac (22. prosinac do 30. siječanj)

Ti si isključivo usmjerena na sebe. I na sve si spremna. I zato uspijevaš drugima utjerati strah u kosti i uvijek dobiti ono što želiš – to je ta prednost koju ti daje ono loše u tebi. Ljudi se boje tvojeg poganog jezika i miču ti se s puta, a ti u tome uživaš.

11. Vodolija (21. siječanj do 18. veljače)

Tvoj osjećaj za samoodržanje veoma je sličan čistoj, hladnoj sebičnosti. Kako preživljavaš s tom svojom osobnom? Skupljaš na hrpu sve što imaš pa zato izgleda da imaš puno, a zapravo se radi samo o hrpi sebično prikupljenih stvari.

Drugi to primjećuju, ali ti ne. I to je tvoja prednost. Naprosto svoju najveću manu ne primjećuješ, nisi je svjesna.

12. Ribe (19. veljače do 20. ožujak)

Preosjetljiva si i to ide svima na živce. Što činiš da to popraviš? Tvoja preosjetljivost ponekad je pasivno agresivna i izludi sve oko tebe pa da prestaneš, spremni su ti sve dati. Majstorice manipulacije nikad ne pate zbog toga što su izmanipulirale druge.

