Lejdi Gaga otvorila dušu i progovorila o silovanju i samopovređivanju: Na lijekovima sam, tako preživljavam

Gaga je bila silovana u više navrata kada je imala 19 godina, a život ju ni kasnije nije mazio.

– Imam PTSP. Trpim hroničnu bol. Neuropatska bol kao odgovor na traume je dio mog života. Na lijekovima sam, imam nekoliko doktora. Tako preživljavam – ispričala je.

Rekla je da je prije bila sklona samopovređivanja kako bi skrenula pozornost na sebe.

– Dugo sam se rezala. Samopovređivanje sam uspjela zaustaviti kada sam shvatila da to što radim činim kako bi pokazala ljudima da sam u boli umjesto da im kažem. Govorim ovo s mnogo poniznosti i snage. Zahvalna sam što to više ne radim i ne želim to romantizirati – kazala je Gaga.

Kada bi osjetila da gubi kontakt s realnošću, uronila bi ruke u vodu s ledom.

– To šokira vaš živčani sistem i vraća vas u realnost”, objasnila je te naglasila kako konstantno radi na sebi.

“Nekad sam mislila da nema povratka nakon traume. Bila sam u fizičkoj, mentalnoj i emotivnoj boli. Lijekovi djeluju, ali trebate terapiju jer jedan dio morate sami napraviti”, dodala je Gaga,piše Avaz

