Slonovsko pamćenje: Ova tri horoskopska znaka nikad ništa ne zaboravljaju

Djevica

Djevice zbog svoje besprijekorne organizacije uvijek sve zapisuju i bilježe te tako dodatno “utvrđuju gradivo”. One nikada ne zaboravljaju što su gdje stavile ili kada imaju određeni termin. Njihova memorija zadivljuje mnoge, ali istovremeno i zastrašuje jer zbilja pamte sve.

Jarac

Jarčevi su velika zlopamtila. Ako ste ih jednom uvrijedili i mislite da će oni to kad-tad zaboraviti – varate se. No osim toga, Jarčevi su, poput Djevica, izuzetno organizirane osobe pa računajte na to da vam neće zaboraviti rođendan ili kavu dogovorenu i nekoliko mjeseci unaprijed.

Škorpion

Škorpioni vole brusiti svoju sposobnost pamćenja čitanjem i rješavanjem igara poput sudokua. Baš kao i Jarčevi, velika su zlopamtila, no zbog visoke razine emocionalnosti skloni su i opraštanju. Na radnom mjestu Škorpion je direktorov miljenik jer zna da mu uvijek može prepustiti sav posao bez straha da će nešto zaboraviti,piše Aura

Loading..

loading...

Facebook komentari