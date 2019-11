Zlatan Ibrahimović, na pitanje novinarke kakve žene voli odgovorio u svom stilu Ja volim samo jednu ženu

Nevjenčana supruga Zlatana Ibrahimovića predmet je njegovog obožavanja, što je u intervjuima otvoreno više puta priznao.

– Kako to mislite žene? Ja volim samo jednu ženu – rekao je Zlatan Ibrahimović novinarki koja ga je pitala kakve žene voli.

Njeno ime je Helena Seger i nimalo ne nalikuje klasičnim ženama fudbalera koje viđamo na modnim revijama i društvenim mrežama. Ona je uspješna poslovna žena koja je, kako navode mediji, mnogo pomogla i u razvoju Zlatanove karijere.Ona, kako je sama otkrila u jednom od rijetkih intervjua, ne troši previše vremena na izgled, priznaje da ima prevelike usne i prekratke noge, bolje se osjeća u farmerkama nego u dizajnerskim haljinama, ne voli shopping, nema kućnu pomoćnicu, uživa u brzoj vožnji na motoru i skoro nikada ne daje Ali u jednom je otkrila da sa svojim mužem nije zbog novca.

– Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes, vidjela sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala se na njega. Mislim da mu se to svidjelo- rekla je Helena.Pored 11 godina razlike, Helena i Zlatan su zajedno 14 godina, a plod njihove veze su dva sina, Maximilian i Vincent,piše Azra

