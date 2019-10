Velika konjukcija Saturna i Plutona donijet će ogromne promjene u 2020. godini: Spremite se za planetarni ples koji se dešava na svakih 33 do 38 godina

Astrologija nam otkriva kako planete utiču na nas na Zemlji. Ne uključuje uvijek samo ljudske živote, već sve što se događa oko nas, uključujući okolinu, politiku, društvene uslove i životne cikluse.

Ovaj se ciklus odvija svakih 33-38 godina. Saturn i Pluton će biti u konjukciji na 22 stepena znaka Jarca. To je poseban planetarni ples – ples na melodiju koja donosi promene u našim životima.

Saturn je vezan za zakon i uspostavljanje reda. Kada se približi Plutonu, donosi promjene u našim društveno-političkim sistemima. Ispada da je vrijeme za revolucije – promjene.

Prema Morisu Fernandezu, ovaj se ciklus odvija svakih 33-38 godina. On varira zbog vrlo eliptičnog oblika Plutonove orbite. To dovodi do raspodjele moći na takav način da se naši procesi donošenja odluka mijenjaju.

Možemo prosuđivati ​​stvari gledajući veću sliku. Mi ne moramo biti zaglavljeni u petlji donošenja odluka vezanih za nas same. Možemo razumjeti kako naše odluke mogu imati značajan uticaj na širi svijet.

Na duhovnom kraju, ciklus je vezan za odlučivanje kako najbolje iskoristiti naše resurse. To je test moralnosti – test kako možemo koristiti moć na specifičan način. Upravljanje duhovnom stranom bitno je za to vrijeme.



Kako će Saturn i Pluton uticati na nas?

Pogledajmo sada historiju i izvucimo lekcije. Gledajući unatrag konjunkcija se dogodila u oktobru 1914. godine, u vrijeme Prvog svjetskog rata – to je bio trenutak u kojem je došlo do promjene vlasti. Raspušteno je Otomansko carstvo, Austro-Ugarsko carstvo i ruska monarhija.

Od 1921. do 1923. Saturn je činio kvadrat s Plutonom – donio je totalitarizam i fašizam u Europi. Godine 1939.-1941., za vrijeme kvadrata Saturna i Plutona, izbio je Drugi svjetski rat.

Godine 1947. došlo je do konjukcije Saturna i Plutona, a Pakistan i Indija su stekli nezavisnost. Dinamika moći se mijenja.

1982. godinu obilejžio je ciklus koji je donio veliku depresiju i rezultirao najvišom stopom nezaposlenosti u SAD-u. Hladni rat je takođe eskalirao. U januaru 1983. vulkan Kilauea eruptirao je i je uvijek je aktivan.

Idemo sada u budućnost.

12. januara 2020. Saturn će biti u konjukciji s Plutonom na 22 stepena znaka Jarca. To će prouzrokovati promjenu dinamike moći koja će se osjećati još dvije godine. Već i ove godine ćete to moći da osjetite.

Doći će i do nekih promjena u geopolitičkom scenariju oko nas. Osim toga, okolina je glavni aspekt u našem životu. Angularni aspekti kroz koje će Pluton i Saturn prolaziti označavaju fokus na uticaje na životnu okolinu – treba potražiti vulkan ili potres.

Kasnije, Mars u Ovnu će biti retrogradan i činiće kvadrat konjukciji Saturna i Plutona. Politički konflikti će se pojačati. Od pojedinačnih pobunjenika može doći do kolektivnih pobuna na globalnom nivou. Separatističko raspoloženje u SAD će se pojačati.

Postoji razlog zašto se konjunkcija naziva Velika konjukcija.

Ne oduprite se promjeni. Ona će se dogoditi bez obzira želite li to ili ne. 2020. biće godina velikih promjena. Budite spremni, piše “Atma“.

