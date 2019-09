Vikend horoskop: “Vrijeme je da se izgradi nešto dobro za budućnost”

Naglasak je na energiji vode i zemlje: Ključne riječi ovog tjedna su – transformacija i promjena. U petak su u konjunkciji Merkur i Venera u Djevici, dok je Sunce u trigonu s Plutonom u Jarcu. Mars u Djevici u opoziciji je s Neptunom u Ribama, a u tom je znaku i Mjesec, koji je u opoziciji sa Suncem i Marsom.

Naglasak je na energiji vode i zemlje, “što nije loše jer oba su elementa ženska i vezana uz primanje”, kaže astrolog Gregory Scott. U petak će bilo što što volite ili u što ulažete svoju ljubav imati priliku za transformaciju i da započne vlastiti život. Stoga je sad vrijeme za djelovanje! Pun Mjesec – Mjesec žetve:

Subotu obilježava puni Mjesec u Ribama; ovaj uštap na kraju ljeta naziva se Mjesecom žetve. Mjesec će navečer ući u Ovna, a znak mijenja i Merkur, koji ulazi u Vagu. Mars, i dalje u Djevici, u opoziciji je s Neptunom u Ribama. Naglašena je požrtvovnost, nesebičnost, usmjerenost na druge i sklonost da ih se stavi ispred vlastitih potreba.

No kako smo usred sezone Djevice, uvijek je tu i dovoljno sumnjičavosti i kritičkog mišljenja vezanog uz to prema kome smo velikodušni te je jasna potreba za ravnotežom u davanju i primanju. Osobito se treba čuvati davanja drugima iz pogrešnih motiva – da bismo se nekome svidjeli – jer to je put u pakao i možemo samo nauditi sebi.Treba biti svjestan da ako trebamo “zaraditi” nečiju naklonost, to nam nije pravi prijatelj, ističe astrolog. Vrijeme je da se izgradi nešto dobro za budućnost: U nedjelju je Mjesec u Ovnu u konjunkciji s Kironom te su zajedno u kvadratu sa Saturnom u Jarcu. Nedjelja je također dan koji nudi priliku da se mijenjamo, i to na višu vibraciju.

Jer, ako ste nesebični, nalazite vremena za druge ljude i pomažete im – umjesto da ste usredotočeni na sebe i zdvajate nad svojim problemima – stvarate mnogo pozitivne energije i dobru karmu za sebe. Stoga je ovaj zadnji dan tjedna ključ:

Ako marite za druge i stavljate ih na prvo mjesto, to će vam se vratiti dobrim od ljudi prema kojima ste dobri – svejedno hoće li se to dogoditi odmah ili za nekoliko mjeseci ili čak godina. “Vrijeme je da se izgradi nešto dobro za budućnost.” A istodobno se u vama događa transformacija koja olakšava taj skok na višu razinu svoje osobne evolucije i razvoja,piše Pult

