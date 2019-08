Najstariji svjetski ronilac oborio vlastiti rekord

Advertisements

Britanski veteran Drugog svjetskog rata, koji živi na Cipru, ronio je do dubine od 42,5 metara 48 minuta, oborivši time vlastiti Guinnessov rekord postavljen prošlog rujna, kada je postao najstariji ronilac na svijetu, nakon što je ronio do Zenobie, do dubine od 40, 6 metara, 44 minute, prenosi “Hina”.

Skoro 60 ronilaca iz raznih mjesta i međunarodne škole ronjenja sudjelovalo je u događaju.

Woolley, koji je napunio 96 u srijedu, ima fanove širom svijeta i sudjelovao je u dokumentarcu “Život počinje u devedesetoj”, koji se bavi njegovim životom i ljubavlju prema ronjenju.

Film je produciran i snimljen na Cipru te je dobio brojne nagrade na međunarodnim filmskim festivalima.

