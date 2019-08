Ljubavni horoskop za jesen 2019. godine: Djevicama se vraća stara ljubav, a Vodolije osvajaju srca

Advertisements

Saznajte kakva romantična čarolija očekuje vaš horoskopski znak tokom jeseni 2019. godine…

Ljubavni horoskop za jesen 2019. godine!

OVAN

Na jesen oni koji su još uvijek sami tražit će ljubav i dalje. Svi slobodni Ovnovi imat će dosta teškoća sa pronalaskom partnera. Oni zauzeti, trudit će se da poprave svoj emotivni život.

BIK

Tokom jeseni puno Bikova snosit će posljedice ljetnjih avantura, pokušavat će na sve načine da to ostane samo na tome. Neki će i uspjeti, dok će drugi ljetnju avanturu pretvoriti u ozbiljan odnos.

BLIZANCI

Tokom jeseni većina Blizanaca biće spremna na nove početke. To se najviše odnosi na one koji godinama izbjegavaju ozbiljne veze ili brak. Sada će biti spremni i na takve korake.

RAK

U jesen prilično trnovit put za one koji su u emotivnim vezama i brakovima. Odnos sa partnerom je na velikom testu, biće potrebno puno obostranih kompromisa, a nekako ćete i vi i druga strana često biti tvrdoglavi i tjerat ćete inat. Slobodnima situacija u potpunosti ide na ruku. Nove osobe se pojavljuju u vašem životu, vi ste voljni da uživate, istražujete, da se provodite kao nikada do sada.

LAV

Dolaskom jeseni slijedi još jedna “doza” pomračenja koja se vezuje za vaše polje ličnosti i polje emotivnih i bračnih partnerstava. Ovo je posljednji period kada se morate istinski boriti za svoje ljubavne priče. Slobodni Lavovi i u ovom periodu su u svom standardnom raspoloženju, uživanje i sloboda.

DJEVICA

Za vrijeme jeseni, ako su neke od emotivnih veza prekinute u prvoj polovini godine, u ovom dijelu može doći do obnove odnosa. Kod nekih Djevica u braku doći će do prekida tajnih ljubavi.

VAGA

Dolaskom jeseni oni koju su sačuvali brak ili vezu, mogu da budu mirni. Tolerancija je nužna, a vi znate kako je zadržati. Slobodne Vage prepuštene su strastima, sve dok ih ne pogodi prošlost i osoba koja je ostavila trag na njihovom srcu. Ponovo će započeti ljubavne igre.

ŠKORPIJA

Sa dolaskom jeseni, nekako sve dolazi na svoje mjesto, vi ste raščistili i sredili ono što je bilo do vas. Sada znate na čemu ste. To se odnosi na one koji su u braku ili dužoj vezi. Što se tiče slobodnih, vi ćete u ovom periodu nekako lutati, malo se vraćajući u prošlost, malo se aktivirajući oko novih osoba, iako ste svjesni da sa njima možete imati samo avanturu.

STRIJELAC

Tokom jeseni Strijelci očekuju problemi u ljubavnim odnosima. Postoje šanse da će neki od vas, baš početkom jeseni, konačno staviti tačku na vezu ili brak ili će druga strana odlučiti da nema više šta da radi s vama. Slobodni pripadnici znaka će jednim velikim dijelom biti okrenuti prošlosti i postoji ozbiljna šansa da obnovite vezu sa nekim ko vam je ranije bio partner.

JARAC

Na jesen oni koji su zauzeti imaju priliku da donekle stabilizuju situaciju sa voljenom osobom, ali će to biti prilično zahtevan zadatak. Za to vrijeme slobodni Jarčevi uglavnom uživaju. Neke veze iz prošlosti ponovo će doći na dnevni red, pa vidite da li vredi dizati ih iz pepela ili ne. Noviteti se smenjuju kao na traci, vaše je samo da uživate.

VODOLIJA

Jesen je vrijeme je za ispravljanje situacija, ali to ni u ovom periodu neće ići lako. Neke odnose neće biti moguće spasiti. Sa druge strane, oni koji su u dužim emotivnim vezama mogu otići i u drugu krajnost i naglo se odlučiti na početak zajedničkog života ili braka. Što se slobodnih tiče, neki od vas se odlučuju na povratak bivšem partneru, a oni drugi kreću u ljubavna osvajanja.

RIBE

Jesen donosi probleme kod svih koji su u bilo kakvom tipu zabranjenog odnosa, bilo da ste slobodni ili zauzeti pripadnik ovog znaka. Sa nekim dilemama ćete u svojim mislima definitivno završiti i shvatiti ko su osobe kojima se treba da se okrenete i posvetite im svoju pažnju i ljubav, piše “Astro tarot“.

