Kazne za previsoke decibele u Banjaluci od 1. septembra

Advertisements

“U nekoliko slučajeva evidentirana su emitovanja povećanog nivoa buke u manjoj mjeri, te je subjektima u datom momentu nalagano smanjenje nivoa buke, što je odmah i urađeno”, rekli su u ovom odjeljenju.

Odluka o uslovima i načinu održavanja javnih manifestacija te korištenju audio i video pomagala u objektima i izvan njih usvojena je na sjednici Skupštine grada 22. novembra prošle godine.

Novom odlukom bilo je propisano da će od 1. marta ove godine biti kažnjavani svi koji prekrše odredbe ove odluke, ali je zbog odgađanja novogodišnjih koncerata njeno stupanje na snagu najprije pomjereno za 1. jun, a zatim za 1. septembar.

U studiji koju je radio Institut za zaštitu i ekologiju RS izvršena su mjerenja buke na svim lokacijama na kojima se održavaju javne manifestacije, određeni nivoi dozvoljene buke za svaku pojedinačnu lokaciju, te utvrđeni uslovi za organizatore ovakvih skupova.

“Organizator će biti dužan da priloži ugovor sa ovlaštenom ustanovom za mjerenje buke, koja će po nalogu komunalnog policajca ili ekološkog inspektora mjeriti nivo decibela”, navodi se u odluci.

Ova odluka utvrđuje preporučene emisijske nivoe buke na otvorenim lokacijama održavanja javnih manifestacija, neposredno ispred koncertne bine na udaljenosti od 30 metara.

Tako je na Trgu Krajine dozvoljen nivo buke od 67 decibela, na Kastelu 74, a u parku “Mladen Stojanović” oko 80 decibela.

“U JU Studentski centar ‘Nikola Tesla’ nivo buke u koncertnoj sali jedan može biti 83 decibela, a na bini dva 72 decibela. Na ‘Aquani’ je dozvoljeno do 70 decibela, a na Banj brdu kod Spomenika palim Krajišnicima u NOB-u 83 decibela”, navedeno je u ovoj odluci.

U bivšem “Incelu” na području fabrike u Ulici Veljka Mlađenovića dozvoljeno je 77 decibela, na stadionu FK Borac 67, u parku u Trapistima 86, a na lokaciji ispred zgrade RTRS 75 decibela.

Za sve one koji probiju dozvoljene decibele uslijediće novčane kazne, i to organizatoru, pravnom licu od 1.000 do 10.000 KM.

“Odgovorno lice u pravnom licu biće kažnjeno novčanom kaznom od 300 do 1.800 KM, a preduzetnik kaznom od 500 do 1.500 KM”, navedeno je u odluci,pišu Nezavisne

Advertisements

loading...

Facebook komentari