Na koji način i koliko često trebate prati grudnjake

Međutim, ova praksa bi vas mogla koštati mnogo novca, jer na ova način možete nepopravljivo oštetiti grudnjak.

Jedno od pitanja koje žene sebi često postavljaju odnosi se na to kako učiniti da grudnjaci duže traju. Svaki grudnjak dolazi s vlastitim setom uputstava za pranje na etiketi koje biste uistinu trebali pratiti, prenosi “Klix“.

Grudnjaci su načinjeni uglavnom od spandeksa, a spandeks je rastezljivo sintetičko vlakno nalik gumi koje u velikom broju slučajeva biva uništeno kada dođe u kontakt s toplom vodom.

“Na ovaj način doslovno možete prepoloviti vijek svog grudnjaka”, rekla je Rachel Cohen, direktorica jedne od najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju donjeg veša za žene ThirdLove.

Ona također preporučuje da ručno operete u hladnoj vodi vaše grudnjake i da ih sušite na zraku kako bi vam što duže poslužili. Ukoliko ipak niste u mogućnosti da ih ručno operete, onda ih barem stavite u malu mrežastu vrećicu za rublje. Pranje u hladnijoj vodi i mrežastim vrećicama zapravo je dobro za okoliš, tako da ostvarujete dvostruki dobitak.

Također, žene se pitaju i to koliko često trebaju prati svoje grudnjake. Rachel Cohen govori da se žene ne bi trebale libiti da ih svaki dan peru. No, ona govori i to da grudnjaci mogu izdržati i nešto više od jednog bez pranja, piše Evoke.

