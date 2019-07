Od Fride Kahlo do Betmena: Amerikanac od ruta za trčanje pravi crteže na mapi grada

Advertisements

Naime, on trči po rutama koje kreira u obliku crteža na mapi.

Maughan već četiri godine pretvara svoje rute u umjetnost. Ulice kojima će trčati pažljivo bira kako bi na mapi iscrtao ilustracije. On crta neke od najjednostavnijih stvari poput srca, do najkomplikovanijih kao što je lice Fride Kahlo.

“Nisam se planirao baviti ovime. Ali kada su aplikacije za praćenje trčanja postale popularne, počeo sam viđati oblike na svojim mapama trčanja. Tu počinje cijela priča. Želio sam da bude originalna i drugačija”, rekao je Maughan za Guardian.

Prvi crtež prikazivao je gestikulaciju rukom iz filma Star Trek, a Maughana je inspirisala smrt Leonarda Nimoya 2015. godine.

“Nakon toga sam crtao mnoge druge stvari. Jednostavno bih isprintao mapu i skicirao kuda ću se kretati. Što veću rutu pravite, to je jednostavnije nacrtati ono što želite”, kaže.

Ističe kako je crtež Fride Kahlo zahtijevao skoro 47 kilometara i oko šest sati da ga istrči. U San Franciscu živi već 20 godina, a od malena pokazuje ljubav prema crtanju te je sretan što je napokon našao način da spoji dvije ljubavi – trčanje i crtanje.

