Životne lekcije koje bi svaka žena trebala naučiti – “Ugađaj isključivo sebi”

1. Nikada se ne ispričavaj za ono tko jesi. 2. Nikome ne duguješ objašnjenje. 3. Briga za sebe nije sebičnost. Uvijek nađi vremena za sebe, jer zaslužuješ to vrijeme. . S vremena na vrijeme nasmij se sebi. Svi radimo greške, tako rastemo. 5. Ne boj se isprobati nešto novo

6. Uvijek budi ljubazna.

7. Ti si čovjek, I koje god osjećaje imaš, pokaži ih. Ne dozvoli da ih netko drugi sputava. 8. Ne zaslužuje svatko tvoj oprost. Ali bolje je da si u miru sa sobom. 9. Nauči prihvatiti ispriku koju nikada nisi dobila. 10. Ponekad, sve što ti treba je vrijeme

Podari si to vrijeme.

11. Istražuj tko si i nikada ne prestaj učiti o sebi.

12. Sasvim je u redu mijenjati mišljenja. 13. Svježi zrak će doći, a to nezdravo mjestu u kojem se nalaziš neće trajati zauvijek. 14. Uvijek reci ljudima koje voliš koliko ih voliš.

15. Živi svoj život kako ti želiš, a ne kako drugi žele da živiš. 16. U redu je ponekad reći NE.

17. Prijateljstva se raspadaju, ljudi odrastaju i odlaze, oprosti sebi zbog toga. 18. Otpusti. Pusti prijateljstva, ljubavi, veze, odnose, karijere. Kasnije ćeš biti zahvalna

19. Oprosti sebi što još nisi postigla sve što si do sada mislila da ćeš postići. Sve ćeš stići kada dođe najbolje vrijeme za to, do tada se opusti i vjeruj životu. 20. Budi ponosna na sebe. Ponosna na to tko si i na to što ćeš postati.

Male pobjede ili velike pobjede, budi na sve ponosna i slavi život. 21. Kada ti dođe teško, samo stani i razmisli hoće li ti ovo što sada prolaziš biti bitno za 3 tjedna, 3 mjeseca ili 3 godine? Osvijesti da uvijek ima svjetla na kraju tunela,piše Pult

