ČEST PROBLEM: ŠTA URADITI AKO SE SVEKRVA ‘MIJEŠA’ U BRAK?

A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: “Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.” Eto, od takvih ćemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; od stanovnika Dženneta će oni biti, istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti.“ Kur’an, El-Ahkaf, 15-16.

Nažalost, na našim prostorima ova islamska načela pojedini roditelji i djeca pogrešno razumijevaju, zaboravljajući da roditeljska prava imaju granice koje je postavio Šerijat. A neke od najvažnijih islamskih granica jesu muževo čuvanje ženinih prava i poštovanje njenih želja i osjećaja, i izbjegavanje činjenja nepravde kako bi udovoljio prohtjevima nekog drugog.

Nema pokornosti nikom od stvorenja u činjenju nepokornosti Stvoritelju, a u nepokornost Stvoritelju se svakako ubraja narušavanje časti vlastite supruge i njene porodice pa makar to bilo i od vlastite majke, potvore i laži na njihov račun, prenošenje riječi s ciljem zavađanja ljudi, narušavanja bračne zajednice i mnogi drugi jasni prekršaji.

Šejh El-Munedždžid ističe: „Čovjek nije dužan da posluša svoju majku ako mu ona naređuje da bez razloga razvede ženu, i nije dopušteno da čovjek povjeruje optužbama koje neko iznosi protiv njegove žene, a posebno ako je ona vjernica i lijepog morala. Supruga je emanet darovan čovjeku, i on je dužan da o njemu vodi brigu.“

Zbog čega se svekrva miješa u brak?

Postoji svakako više razloga koji dovode do miješanja majke (bilo to muževe, ili ženine) u bračni život njihove djece. U slučaju miješanja svekrve, navest ćemo samo neke:

– Prvi faktor je jaka ličnost svekrve, pogotovo ako je u svom kućanstvu oduvijek vodila glavnu riječ. Ona je dominirala nad životima svoje djece u prošlosti, i nastoji da prenese svoju prevlast i kasnije, kad oni postanu samostalni.

– Slaba ličnost i neodlučnost sina, što daje majci za pravo da igra veliku ulogu u njegovim privatnim stvarima i odlukama. Svekrva smatra da je za vođenje kuće potrebna čvrsta ruka i da su mladenci nesposobni za takvo nešto, pa tu vidi sebe kao odgovornu.

– Svekrvina ljubomora prema snahi je često jedan od najvećih uzroka njenog lošeg ponašanja. To je posebno izraženo ukoliko je ona čitav život vodila brigu o sinu, i odjednom on više ne pripada samo njoj. Osjećat će se uskraćenom i zapostavljenom, a s druge strane u istoj kući gleda kako njen sin poklanja svojoj ženi pažnju i ljubav. Ljubomora se javlja čak i onda kad sin ispunjava majčina prava, pa šta tek reći o jačini ljubomore u drugim situacijama? Zbog ljubomore osoba postane slijepa i gluha, i ona ubrzo u takvom kućanstvu uništi porodičnu idilu i mir.

– Svekrvina pretjerana briga i pažnja oko sina i njegovog života nakon stupanja u brak, dovodi do toga da će se raspitivati za sve detalje njegovog života, uključujući šta jede, kako spava, da nije bolestan i sl., i raspituje se kako se njegova žena ophodi prema njemu; u našem narodu nije čudno da se sinova majka raspituje čak i za njegov intimni život, a sve se podvodi pod „majčinsku ljubav“.

– Svekrvino zlostavljanje snahe, što uključuje njeno miješanje u male i velike stvari, kako bi se pobrinula da neko ne našteti njenom sinu i kako bi snahu postavila „na njen mjesto“ i pokazala ko je „glavni“.

– U pojedinim slučajevima, čak i ukoliko ne živi s sinom, majka će nastojati da ga često posjećuje, kako bi se pobrinula da pod kontrolom drži njegov život. Ukoliko žive u istoj kući, njen uplitanje je znatno olakšano, i bračni problemi znaju biti mnogo veći. Prilikom većine ovakvih posjeta, svekrva nastoji da sazna privatne stvari i nastoji da vodi razgovor o bračnom životu njenog sina i snahe.

– U najvećem broju slučajeva do problema dolazi ako snaha i svekrva stanuju pod istim krovom. To povećava šanse da se prokleti šejtan upetlja i da unese razdor u familiju.

Kako riješiti ovaj problem?

Kako bi riješili taj problem, i muž i snaha moraju da povedu računa o više stvari, od kojih ću spomenuti samo neke:

– Dova na prvom mjestu i pokajanje Allahu. Uzrok mnogih problema leži u nepokornosti Svevišnjem, a u istigfaru se krije rješenje za mnoge bračne i životne probleme. Takođe, što više dovite Allahu da vam olakša i otkloni belaj.

– Ukoliko je uzrok problema ljubomora, svekrvi je potrebno uvjeravanje da je njen sin i dalje voli i da se njegov odnos prema njoj nije promijenio. Na tom planu, sin bi trebao da majku češće obiđe, da joj kupi poklon i kazuje lijepe riječi. Ona će se tada smiriti i njena ljubomora će početi da nestaje, uz Božiju pomoć. Naravno sin bi trebao i tu da ima granicu te da ne toleriše ružne riječi ili napade na čast svoje supruge, jer tako svoju majku podržava u činjenju jasnih grijeha i nepokornosti Stvoritelju.

– U našem podneblju zbog specifičnih odnosa u porodicama i radi očuvanja vlastite intime, najbolje je da mladenci žive odvojeno od muževe ili ženine porodice, a Allah najbolje zna. Tako će se spriječiti mnogi bračni problemi i par će imati slobodu da gradi sopstvenu islamsku porodicu.

– Najbolji način je direktan savjet sina svoj majci da se ne narušava njegov privatni bračni život, davši joj do znanja da ona to nema pravo po islamu, i da njeno miješanje može na kraju dovesti do razvoda braka. Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid je rekao: „Savjet muževima je da svakako trebaju poštovati svoje roditelje u onim stvarima koje Šerijat dopušta, ali ne trebaju da ih podržavaju kada krše granice koje je postavio Uzvišeni Allah, niti da im pomažu u činjenju zlih djela, a to se odnosi na loš odnos prema njegovoj supruzi.“

– Veoma je važno da se bračni par zajedno dogovori kako će izaći na kraj s ovim problemom i da neće nastojati da nešto poduzimaju bez znanja onog drugog. Ovaj problem je vezan za obje strane, pa je potrebna jedna zajednička strategija.

– Kako ne bi potpuno isključili svekrvu iz njihovih života i pokazali da cijene njeno mišljenje, trebali bi je upitati za savjet po nekim pitanjima, kako bi njihov međusobni odnos ostao unutar šerijatskih granica i kako bi joj dali do znanja da im je stalo do nje. Ovako će se sačuvati kontakt, ali će se izbjeći njen negativni uticaj, uz Božiju pomoć.

– Ograničiti kontakt s svekrvom samo na korisne stvari, savjete i podsjećanja na Allaha, te međusobno podsticanje na pokornost i izbjegavanje grijeha. Svakako izbjegavati privatne teme i intimne detalje jer će to samo dovesti do belaja i njenog daljnjeg miješanja u bračni život.

– Činjenje dobra svekrvi i uzvraćanje dobrim: „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.“ Kur’an, Fussilet, 34-35.

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: „Neće sadaka umanjiti imetak, neće Allah robu koji prašta drugima povećati bilo šta, osim ponosa, i neće se niko pred Allahom poniziti, a da ga Allah neće uzdignuti.” (Muslim (2588)) A u drugom hadisu stoji: „Nikome neće biti učinjena nepravda, a on je strpljivo podnese, a da mu Allah neće povećati ugled.“ (Bilježi Tirmizi (2325) i šejh Albani ocijenio kao sahih)

Pokušaj, poštovana sestro, da svekrvu posmatraš kao vlastitu majku, i oprosti joj njene greške i loš odnos. Ovo je svakako lakše reći nego uraditi, ali će tebi biti lakše na srcu i znat ćeš da je Allah na strani onih koji dobro čine,piše Novihorizonti

