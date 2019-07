Kako reaguju ostavljene žene: Jedna precrta za sva vremena, druga traži način da se osveti

Advertisements

OVAN

Na svu sreću, patnja žene Ovna nije dugog veka. Kad joj partner saopšti da odlazi, to je za nju svakako šok ali će zbog toga biti neraspoložena samo nekoliko dana. Posle toga već staje na svoje noge, pravi planove kako i šta dalje. Svo svoje slobodno vreme provodi u izlascima sa prijateljima i posvećuje se aktivnostima kojima je i ranije htela da se bavi ali ju je veza sputavala u tome.

Čak i da se partner pokaje i poželi da se vrati, nju to apsolutno neće zanimati. Zašto bi se vraćala u prošlost kad već zasigurno postoji neko novi ko joj je zanimljiv i za koga želi da bude deo njene budućnosti? Zato sve zajedničke slike, njegove poklone i sve sitnice koje je vezuju za njega brižljivo skuplja i ubacuje u prvi kontejner.

BIK

Ženu Bika izuzetno pogađa činjenica da je partner rešio da digne ruke od nje pa na sve načine pokušava da ga ubedi da odustane od te ideje. Ona se nada da je to samo privremena faza i da će on shvatiti da greši. Svojom upornošću, a neki bi rekli i konstantnim dosađivanjem, pokušaće da ga vrati po svaku cenu.

Kada shvati da je to ipak definitivno kraj, ona je očajna, teši se ogromnom količinom slatkiša i čestim pijankama sa svojim društvom. Neće biti raspoložena za flert, a kamoli novu vezu sve dok propisno ne ožali prethodnu. A to ponekad baš ume da potraje. Pojedni Bikovi se toliko stope sa svojom samoćom da imaju utisak da im više niko nikad neće biti potreban.

BLIZANCI

Ženu Blizanca uvek iznenadi činjenica da je nju neko rešio da ostavi, jer ona sebe smatra nezamenjivom. Čim do raskida dođe, odmah obaveštava svoje prijatelje šta joj se dogodilo. Nekada od njih traži razumevanje i savet, a ponekad i da joj pomognu u kovanju paklenog plana kako da ga vrati. Ali po njoj nikad nećete primetiti da pati, jer će i tada izgledati perfektno.

To će joj pomoći da ubrzo uleti u novu vezu, iako je svesna da još uvek nije prebolela bivšeg. Njoj neće biti važno da li joj se taj novi dopada, najvažnije joj je da se on njoj divi i uzdiže je do nebesa. Ipak, uzvraća mu sličnom merom i ponaša se kao da je on jedini i najdivniji čovek na svetu

RAK

Žena Rak veruje u ljubav za sva vremena, onu romantičnu i divnu, a svaki čovek sa kojim započne vezu po njoj je onaj pravi. Zato rastanak sa partnerom doživljava kao da joj je neko izmakao tlo pod nogama. U stanju je da danima sedi u zamračenoj sobi, sluša muziku koja je podseća na srećna vremena sa bivšim, zuri bez prestanka u zajedničke slike i plače do iznemoglosti.

Naravno da će pokušati u više navrata da komunicira sa njim, ali to najčešće samo još više pogorša situaciju. Potpuno slomljena opsesivno će razmišljati zašto se to baš njoj desilo i smatraće da za nju uopšte nema nade, te bi bilo bolje da ostane sama. I zaista, treba da prođe duži period da bi poželela da opet bude u paru.

LAV

Čak i kad joj srce krvari što je ostavljena, nju će još više boleti njen povređeni ponos. Zato verovatno niko neće ni saznati detalje prekida njene ljubavne veze. Ponašaće se toliko samouvereno i biće gorda da će okolina misliti da je ona ta koja uvek ostavlja. Lavica boluje u sebi, dok se svetu predstavlja kao fantastična žena od čelika koju ništa ne može da uzdrma.

Zahvaljujući svojoj harizmi, zavešće svako muško koje joj se nađe u blizini. To flertovanje će joj izuzetno prijati, jer će pomoći da njen slomljeni ponos zaceli, ali slomljeno srce će ipak morati još malo da popričeka. Ona je više za još 10 avantura nego za jednu ali vrednu pravu vezu.

DJEVICA

Ostavljenoj Devici je pre svega povređena sujeta. Količina emocija koje ima prema bivšem odredićete stepen osmišljavanja paklenih planova za osvetu. Međutim, koliko god ti planovi bili ambiciozni, najčešće ih ne realizuje jer ipak želi da ostavi utisak odmerene dame koja drži do sebe, ma koliko da je povređena. U prvo vreme će se povući u sebe i svom životnom prostoru pa će obaviti generalno čišćenje stana i izmeniće celokupan raspored nameštaja.

Kad joj bude malo bolje preći će na sopstveno preuređivanje. Vrlo je moguće da ubrzo posle raskida uleti u novu, ali neobaveznu vezu. Kada se odvaži da se ponovo posveti vezi, biće prilično nepoverljiva i stroga prema partneru.

VAGA

Kad shvati da je njenoj vezi došao kraj, prvo što će Vaga pomisliti je pitanje da li je moguće da ništa nije videla što bi joj ukazalo na raskid. Sebi će prirediti nedelje i nedelje mučnih preispitivanja da li bi do raskida uopšte došlo da se ponašala malo drugačije. Opsedaće bivšeg ne bi li joj bar malo razjasnio da li je to konačno i zbog čega je to učinio, obećavaće mu da će se promeniti i potruditi da im ovog puta uspe.Kada on jedva uspe da je otkači,

Vaga neće moći da podnese ceo muški rod i ko god da joj se nađe u blizini, pokušaće da mu napakosti samo zato što je muško. Ta razočaranost i bol koji nosi u sebi obeležiće je na duži period, sve dok se ponovo ne pojavi neko ko je iole vredan njene pažnje. Jer, ne zaboravite, Vaga je veliki romantik i ona ne prestaje da veruje da prava ljubav ipak postoji.

ŠKORPIJA

Ona ne podnosi činjenicu da bude ostavljena i istog časa kad joj partner saopšti svoju odluku počinje da plete mrežu sitnih pakosti kako da mu naudi. Ne radi se tu o fizičkom povređivanju, nego o svakodnevnim smicalicama kako bi mu bar malo zagorčala život. Kada je taj prvi nalet besa popusti i shvati da je ipak gotovo, počinje da biva mazohista i odaje se mnogim porocima u nadi da će joj pomoći da bar malo ublažili bol koju oseća.

Treba će joj puno vremena da svoje poljuljano samopouzdanje vrati u normalu. U tome će joj bar malo pomoći usputne veze, bazirane na seksu, ali ipak će trebati malo više vremena da odluči da se opet nekome zaista posveti.

STRIJELAC

Žena Strelac će biti u prvo vreme veoma povređena i ljuta zo što je partner rešio da ode. U prvi mah pokušaće da mu dočara koliko gubi svojom odlukom, ali kad joj to ne upali pokušaće da se pomiri sa situacijom. Zapravo, i sebe i sve oko sebe će ubeđivati kako je to najbolja stvar koja joj se desila, jer zaista nisu jedno za drugo i kako sada ima sve vreme ovog sveta da se posveti nadogradnji svoje ličnosti.

Svoju samoću pokušaće da kompenzuje gomilom posla koji će sama sebi izmišljati, kretaće se u proverenom krugu ljudi jer joj bučna mesta ispunjena strancima nikako neće odgovarati. Strelac je u stanju da živi polumonaškim životom sve dok se ne pojavi osoba koja vraća veru u zajedništvo.

JARAC

Na ovom znaku se možda od svih najbolje manifestuje promena izazvana raskidom. Žena Jarac odmah po prekidu veze drastično menja dužinu i boju kose, neretko pobaca većinu stvari i osmišljava potpuno novi stajling jer ona ima projekat pod imenom ”Nova ja”. I dok joj se svi dive zbog transformacije, ona shvata da taj pokušaj nije dovoljan da ne oseća prazninu zbog raskida.

Naravno, retko kome će priznati da joj je teško i ponašaće se kao da je sa njenim životom sve u redu koliko god da se raspada u sebi. Biće izuzetno podozriva prema potencijalnim novim partnerima, pa će joj trebati mnogo vremena da se nekome zaista prepusti i pokloni mu svoje poverenje.

VODOLIJA

Nikad se ne zna kako će ona podneti vest o tome da je ostavljena, jer je izuzetno nepredvidljiva. Može potpuno da iskulira, ali i da odlepi i da se u njoj probudi aždaja koja svojim plamenom hoće da sprži sve pred sobom. Ona ima problem sa tim da često ne vidi da joj je bivši napravio uslugu time što je otišao, jer nije odgovarajuć za nju.

Umesto toga, ona će ga kinjiti na sve moguće načine. I iz dana u dan će pomalo umirati u sebi, jer njoj svaki raskid deluje ko kraj sveta. Prekinuće svaki kontakt sa njim, a iako bude želeo da se vrati teško da će opet pustiti u svoj svet. Uživaće u bezazlenim flertovima posle raskida jer joj to hrani sujetu ali neće biti dovoljno odvažna za bilo šta konkretnije od toga, jer njoj treba stvarno mnogo da nekoga preboli.

RIBE

Ona ne želi da prihvati činjenicu da više nije u vezi, jer Ribe su ipak zaljubljenici u večnu ljubav. U prvi mah želi da naudi sebi, jer ne može da podnese toliku količinu bola, teška je i sebi i drugima jer neprestano misli i priča o bivšem partneru -malo ga diže u nebesa, malo ga pljuje za sve pare. Iako je svesna da bi trebalo da prekine svaki kontakt sa njim, ona ne može da se obuzda pa je na mahove izuzetno gruba u komunikaciji sa njim, a onda sledi transformacija u umiljato malo mače.

Plače do iznemoglosti, odbija hranu, često pije alkohol ne bi li se potpuno kontuzovala i prestala da razmišlja o njemu. Kada prođe taj prvi nalet, aktivno razmišlja o totalnoj promeni života -da se preseli u drugi kraj grada ili promeni sam grad, da postojeću karijeru zameni novom … Riba neće biti imuna na nove udvarače, jer će joj svako ko joj posveti dovoljno pažnje pomoći da se vrati u normalu i da ponovo počne da veruje u romantiku, piše “Kurir“.

