Horoskop za oluju strasti i vatrenu ljubavnu igru: Šta nam donosi Merkur u Lavu (do 29. avgusta 2019.)

Merkur ulazi u znak Lava i ostat će u tim vatrenim prostorijama sve do 29. avgusta, s tim da će se 19. jula vratiti privremeno u znak Raka zbog retrogradnog kretanja.

Merkur u Lavu voli da se čuje, dominantan je u razgovoru, često duhovit. Sa ovim Merkurom tražimo intelektualnu kompatibilnost u ljubavi, osobu sa kojom možemo podijeliti svoje misli i osjećanja, sa kojom se možemo od srca nasmijati i dobro zabaviti.

Sve se više želimo odmaknuti od posla, obaveza, više uživati, zavoditi, igrati se, putovati, provoditi. Činiti ono što nam srce želi.

Ego može ometati zdravu komunikaciju. Osjetljiviji smo na kritiku.

Tragamo za komplimentima, divljenjem, za nekim ko će razumjeti potrebe našeg srca.

Riječi mogu biti jako zavodljive, tople, srčane, velikodušne.

Ali ponekad i okrutne.

Sada je dobro slijediti svoje strasti.

Slušati govor svog srca.

Probuditi unutrašnje dijete u sebi.

Možda je ovo vrijeme kada je dobro krenuti u strastveniju potragu za onim što nas istinski ispunjava. Možda ne bi bilo loše izaći iz zone usamljenosti i pokušati pronaći nekog za ljubav.

Ali imajte na umu da će ovaj Merkur relativno brzo “zaretrograditi” (krenuti unazad), već 7. jula, tako da će njegove prave kvalitete doći do izražaja tek do 11. do 29. avgusta.

Astrolog: Julijana Oremović

