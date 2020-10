KAKO SE MUŠKI ZNAKOVI HOROSKOPA PONAŠAJU KADA SE ZALJUBE “DO UŠIJU”

Ovan

On će imati obilje planova, ideja i sadržaja za vaše sastanke, kojima će vas zasipati nemilice. Želeći da vam se pokaže u svom sjaju čoveka od akcije i organizatora, pozvaće vas na avanturistički vikend već posle prvog sastanka, pitaće vas da mu budete na sestrinom venčanju, izložiće vam planove za letovanje (u decembru) i planove za doček nove godine (u avgustu). Nemojte se uplašiti od njegovogentuzijazma, ali sačekajte da vidite hoće li ga držati i posle nekoliko sastanaka.

Bik

Ljubomoran je na vašeg bivšeg. U širem smislu, ljubomoran je na vašu prošlost, na sve u čemu ste ikada uživali bez njega, a naročito na momke sa kojima ste to radili. Biće malo jezivo kad on pokaže posesivnost i ljubomoru već na samom početku, ali nemojte odmah odustajati. Kad postane siguran u vašu ljubav, Bik je jedan od najboljih partnera u horoskopu.

Blizanci

On će se hvalisati do besvesti, nastojeći da vas šarmira. Srećom, Blizanci uglavnom jesu veoma šarmantni, pa im je dozvoljeno da malo smaraju, ali teško ćete pored njega doći do reči, odnosno, do standardnog razgovora. Ali zato ćete saznati sve o njemu – o bivšim vezama, o poslu, o njegovim talentima, ukusu i interesovanjima. Bombardovaće vas informacijama svake vrste i imaćete potrebu da ga zamolite da nešto sačuva za kasnije. Ali na kraju ćete biti šarmirani i zavedeni, baš kao što je i hteo.

Rak

Ako ga ne ohrabrite dovoljno, on će verovatno odustati. To mu je najveća mana, naročito kad mu je stalo – tada postaje preosetljiv i ako vas pozove na sastanak, a vi ga odbijete jer ste zauzeti, on će u tome videti vašu hladnoću i nezainteresovanost i uvrediće se – neće mu pasti na pamet da ste stvarno zauzeti. I onda će patiti, sam, odbačen i neshvaćen, a vi ćete se osećati kao da niste bili vredni njegovog truda.

LAV

.Naviknut da lako dobija ono što hoće, jer on ima puno pravo na sve ono što zaslužuje i što smatra da mu pripada, ali kad se zaljubi, može da postane gori od Blizanaca, u nameri da vas fascinira. Ako je mnogo nervozan, počeće da vam izlaže listu devojaka sa kojima se zabavljao, odnosno njihovih kvaliteta i kvalifikacija, da bi vam bolje predočio sa kakvim dasom imate posla. Ne, on neće shvatiti koliko je to prostački, on vam se tako preporučuje. Ali, on je verovatno vredan vaše pažnje i te cure su sigurno puno izgubile, tako da – pustite ga da priča, ionako te bivše nećete nikada upoznati.

Devica

Kad mu se stvarno mnogo sviđate, on će nastojati da to sakrije, biće distanciran i puštaće vas da preuzimate inicijativu. A kad vama to dosadi i počnete da se hladite, on će danonoćno analizirati sve što se do sada odigralo među vama i tada će shvatiti – da je krivica samo njegova. Zato kad je muškarac u znaku Device nezainteresovan, pretpostavite da je ludo zaljubljen u vas i nastavite da ga očaravate.

Vaga

Sav je spontan i kreće na sastanak s vama lak kao leptirić, jer je siguran da će se stvari odvijati same od sebe, na krilima inspiracije i fluida. To znači da nema nikakav plan i da je sklon da vas po deset puta pita šta biste najradije radili, a ako vi ne uzmete stvari u svoje ruke i predložite neke sadržaje i akcije, provešćete ceo sastanak razmatrajući šta biste možda mogli da radite, ukoliko neko od vas kojim slučajem zna šta bi hteo. Njegovo društvo je zanimljivo, ali njegova neodlučnost i sklonost da se beskrajno prilagođava ume da bude dosadna.

Škorpija

Imaćete utisak da imate posla sa džakom za boks, punim testosterona. On mora da vam pokaže koliko je dominantan, koliko je alfa mužjak i on to čini na najgore mužjačke načine. Vređa i podjarmljuje druge muškarce, tretira vas kao da ste od porculana i da vas treba držati na polici, a zatim se obrušava na vas sa strašću koja vas plaši. Nije on lud. Dobro, možda malo.

Strelac

Kad je Strelac zaljubljen u vas, to je kao da se vratio u tinejdžersko doba – on crveni dok razgovara sa vama, ne može da vas gleda u oči i uopšte, sav je preosetljiv i živčan. Dok mu ponovo ne postane udobno u sopstvenoj koži i dok ne počne da vlada sobom, načekaćete se. Ali, vredi dati mu šansu.

Jarac

Ukoliko se Jarac zaljubio u vas, imaćete iskustvo kakvo do sada niste – nikada niste sreli nekog ko sebe shvata tako ozbiljno i ko je toliko rešen da mu uspe. On će vas voditi kroz sastanke tačno onako kako je zamislio i to u visokom stilu, u džentlmenskom maniru i strogo po bontonu. Možda ćete uspeti i da uživate u tome.

Vodolija

Muškarci rođeni u znaku Vodolije umeju da budu sjajni, duhoviti, zabavni, šarmantni, spontani i opušteni, ali ako im se veoma sviđate, nećete ih ni primetiti. Pritajiće se i upijati svoje utiske i – inače poznati po ekcentričnosti i upadljivosti – biće nevidljivi. Ali kad sa vama uspostavi komunikaciju na društvenim mrežama, neće mu biti ravnog. Očaraće vas totalno.

Ribe

On će postati vaš najbolji prijatelj i nećete ni posumnjati da ima neke namere, odnosno da je zainteresovan za vas u emotivnom smislu. Ne možete da mu čitate misli, a on bi baš voleo da možete, jer jedino to može da pomogne. Zato, ako ste nedavno počeli da se družite sa muškarcem rođenim u znaku Riba i smatrate ga super prijateljem, posumnjajte da je zaljubljen u vas i ispitajte ga u tom smislu. Pomisliće da ste mu pročitali misli,prenosi Zodijak

Facebook komentari