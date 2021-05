Popodnevni drijemež poboljšava pamćenje i čini nas zdravijima

Talijani i Španjolci poznati su po popodnevnom odmoru, a dobrobiti sieste potvrdili su i znanstvenici. Nedavno istraživanje pokazalo je da drijemanje u trajanju od 10 do 20 minuta jako dobro utječe na organizam. Pojačava reflekse, podiže razinu energije, poboljšava raspoloženje i pamćenje te bistri misli. Neki stručnjaci preporučuju da popodnevno drijemanje ne bude dulje od 20 minuta, jer ako produljite za samo deset minuta bit će vam se teško razbuditi. No, to ne znači da drijemanje koje traje dulje od 20 minuta nije korisno za zdravlje. Naprotiv. “Jedna studija je pokazala da drijemanje koje traje 45 minuta, a nastupilo je osam sati nakon jutarnjeg buđenja, dat će nam snagu i pojačati koncentraciju za idućih osam sati aktivnosti”, kaže liječnica Lauren McIntyre. Kako biste se nakon popodnevnog spavanja osjećali još odmorniji i spremniji za nastavak dana i izvršavanje obaveza, probajte sljedeći trik. Prije, no što zaspite popijte kavu. Kofeinu treba otprilike 20-ak minuta da ga tijelo apsorbira. Točno onoliko koliko traje popodnevni drijemež. Kako što lakše utonuti u san? Pratite svoj tjelesni ritam. Između 14 i 17 sati prirodno nas hvata umor Zamračite prostoriju u kojoj se nalazite Istuširajte se mlakom vodom Pustite ugodnu, umirujuću glazbu ili vođenu meditaciju koja će vas uspavati Što ako nikako ne možete zaspati? Ako san ne dolazi na oči, nemojte forsirati. Radije to vrijeme posvetite sebi, provedite ga u meditaciji ili opuštanju na neki drugi način. Lezite, zatvorite oči, budite sa svojim mislima. Povežite se sa sobom. Nakon popodnevnog odmora probudit ćete se svježi i spremni za nastavak dana.

Facebook komentari