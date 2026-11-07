Prvi put u Hrvatskoj izvedena operacija produženja noge novom metodom

Kristina Sambolek rođena je s deformitetom kuka zbog kojeg joj je lijeva noga kraća. Iza nje su brojne operacije i godine provedene po bolnicama, a razlika u dužini nogu značajno je utjecala na njen svakodnevni život.

Zbog zdravstvenog problema prilikom hodanja oslanja se na prste, a primorana je nositi obuću s potplatima različite debljine kako bi nadoknadila razliku.



„Prvo što su mi radili jeste da su mi doslovno zavezali noge da vise u zraku i tako pokušavali namjestiti kukove kako bi se vratili u čašicu“, ispričala je Kristina.

Kako je pojasnila, najveći problem predstavljalo je to što na lijevoj strani nije imala pravilno razvijenu zglobnu čašicu, ali ni zglob. Ljekari su godinama pokušavali ispraviti deformitet različitim operativnim zahvatima.

„Imam osjećaj da sam djetinjstvo provela više u bolnici nego kod kuće“, prisjetila se.

Nova metoda bez vanjskog fiksatora

Uprkos brojnim operacijama, bolovima i ograničenjima s kojima se suočavala, Kristina nije odustala od želje za kvalitetnijim životom.

„Prošla sam operacije i znam šta me čeka, tako da sam se pomirila s tim da moram ovo proći kako bi mi bilo lakše. Želja mi je da mogu obući štikle i biti kao prava žena“, kazala je.

Operacija u Zagrebu realizovana je zahvaljujući međunarodnoj saradnji s ljekarima iz Slovenije, gdje se ova metoda primjenjuje već desetak godina.

Profesor Matej Drobnič, specijalista ortopedske hirurgije iz Ljubljane, objasnio je da je riječ o jednoj od povoljnijih metoda produženja dugih kostiju, koja je za pacijente znatno jednostavnija od klasičnih postupaka s vanjskim fiksatorima.

Prema njegovim riječima, u Sloveniji se godišnje obavi pet do šest ovakvih operacija, bez značajnijih komplikacija.

Dvosatni zahvat u Zagrebu prvi je takve vrste izveden u Hrvatskoj.

Noga će se produžavati milimetar dnevno

Docent Tomislav Čengić, pročelnik III. Zavoda za gerijatrijsku traumatologiju i hirurgiju kuka Klinike za traumatologiju, pojasnio je da se tokom operacije u kost ugrađuje poseban čavao koji omogućava postepeno produžavanje noge.

„Riječ je o novoj tehnologiji u kojoj se u kost ugrađuje čavao. Noga zatim raste samostalno, jedan milimetar dnevno. Pacijentica će magnetnom stimulacijom sama produžavati nogu i očekujemo da za 50 dana dobijemo 50 milimetara, koliko planiramo“, objasnio je Čengić.

Primjenom ove metode pacijentima će biti omogućeno liječenje u Hrvatskoj, bez potrebe za odlaskom u inostranstvo.

Značajan iskorak za hrvatsku medicinu

Predstojnik Klinike za traumatologiju, izv. prof. dr. Srećko Sabalić, istakao je da bi se u Hrvatskoj godišnje moglo pronaći između tri i pet pacijenata kojima bi ovakav zahvat bio potreban.

Prema njegovim riječima, operacija predstavlja značajan iskorak ne samo za zagrebačku kliniku nego i za cjelokupnu ortopedsku i traumatološku struku u Hrvatskoj.

Docent Čengić naglasio je da je uspješno izvođenje zahvata rezultat koordiniranog rada velikog medicinskog tima, u kojem su učestvovali anesteziolozi, medicinske sestre, instrumentarke, tehničari i radiološki inženjeri,pišu Vijesti

Operaciju su izveli docent Tomislav Čengić, profesor Matej Drobnič, doktor Danijel Jurković i doktor Fabijan Čukelj.

U medicinskom timu bili su i anesteziologinja dr. Ajša Muratović, instrumentarke Martina Stivičević, Tihana Krusha i Barbara Funtak te radiološki inženjer Dubravko Kamenar.

Za 28-godišnju Kristinu ovaj zahvat predstavlja novu nadu da će nakon godina liječenja konačno moći lakše hodati i svakodnevne aktivnosti obavljati bez dosadašnjih ograničenja.

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