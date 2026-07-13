Eksperti otkrivaju: Koliko često treba prati posteljinu ljeti?

Stručnjaci upozoravaju da se tokom toplijih mjeseci na plahtama i jastučnicama nakupljaju znoj, masnoća s kože, ostaci kozmetičkih proizvoda, mrtve ćelije kože te alergeni poput polena, zbog čega je redovno pranje posteljine važnije nego u ostatku godine.

Profesionalna stručnjakinja za održavanje rublja Alicia Sokolowski ističe da posteljina tokom ljeta može izgledati čisto, ali da se u njenim vlaknima mnogo brže razvijaju neugodni mirisi i bakterije. Visoke temperature i povećana vlažnost zraka stvaraju idealne uslove za nakupljanje nečistoća koje mogu utjecati na kvalitet sna i higijenu.

Stručnjaci preporučuju da se posteljina tokom ljeta pere najmanje jednom sedmično. Osobe koje se obilno znoje tokom noći, imaju alergije ili dijele krevet s kućnim ljubimcima trebale bi plahte i jastučnice prati svaka tri do četiri dana. Posebnu pažnju treba posvetiti jastučnicama jer se na njima zadržavaju ostaci proizvoda za njegu kože i kose.

Za pranje se savjetuje korištenje tople vode i blagih deterdženata s neutralnim pH vrijednostima, po mogućnosti onih na bazi prirodnih sastojaka. Takvi proizvodi efikasno uklanjaju nečistoće, a istovremeno manje oštećuju tkaninu i smanjuju mogućnost iritacije kože, posebno kod osoba osjetljivih na agresivne hemikalije.

Kako bi posteljina ostala svježija između dva pranja, stručnjaci preporučuju tuširanje prije odlaska na spavanje, izbjegavanje konzumiranja hrane u krevetu te ograničavanje boravka kućnih ljubimaca na posteljini. Umjesto otvaranja prozora tokom noći, savjetuje se korištenje ventilatora ili klima-uređaja kako bi se smanjio unos polena i drugih alergena u spavaću sobu, prenosi Radiosarajevo.ba

Facebook komentari