Ovaj horoskopski znak uskoro pakira kofere bez najave…

Dok će većina ovih dana pažljivo planirati svoje obveze, pripadnici jednog horoskopskog znaka mogli bi učiniti upravo suprotno. Neočekivani poziv, povoljna ponuda ili iznenadna želja za bijegom iz svakodnevice mogli bi ih natjerati da u nekoliko minuta spakiraju kofere i krenu na put.

Više neće htjeti čekati “pravi trenutak”

Strijelac je poznat po tome da ne voli osjećaj zarobljenosti. Kada osjeti da ga rutina guši, spreman je sve ostaviti iza sebe i krenuti prema novoj avanturi. Ovoga puta taj impuls mogao bi biti snažniji nego inače.

Mnogi bi mogli donijeti odluku koju njihova okolina neće očekivati – rezervirati kartu u posljednji trenutak, prihvatiti putovanje koje nisu planirali ili bez puno razmišljanja krenuti prema destinaciji o kojoj su dugo maštali.

Na putovanju ih čeka sudbonosan susret?

Astrolozi vjeruju da ovo neće biti obično putovanje. Zvijezde sugeriraju da bi upravo izvan poznatog okruženja Strijelci mogli upoznati osobu koja će ostaviti snažan dojam na njihov život.

Bilo da je riječ o novoj ljubavi, važnom poslovnom kontaktu ili prijateljstvu koje će trajati godinama, slučajan susret mogao bi promijeniti njihove planove više nego što očekuju.

Avantura koja briše granice

Najveća snaga Strijelca oduvijek je bila spremnost da kaže “da” nepoznatom. Upravo zato ovo razdoblje donosi prilike koje će mnogi drugi propustiti iz straha ili previše razmišljanja.

Spontanost bi im ovoga puta mogla donijeti nezaboravne uspomene, nova iskustva i osjećaj da su napravili potez koji će dugo pamtiti.

Kada srce kaže “kreni”, Strijelac neće oklijevati

Dok će drugi tražiti razloge za ostanak, Strijelac će tražiti prvi slobodan let, kartu za vlak ili automobil spreman za put. Ako se astrološke prognoze pokažu točnima, mnogi pripadnici ovog znaka uskoro bi mogli iznenaditi sve oko sebe – pa čak i same sebe – odlukom da bez puno najave krenu u avanturu koja bi mogla obilježiti ostatak godine, piše index.

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