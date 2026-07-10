Golubovi mira iznad Potočara: Više od 350 ptica kao poruka sjećanja…

U Potočarima su danas, 10. jula simbolično pušteni golubovi čime je iz Potočara poslana poruka mira, ali i zajedništva, te je odata počast svim žrtvama genocida u Srebrenici.

Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja (EDZUP) Sarajevo danas je, s početkom u 9.30 sati, u kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari organizovalo tradicionalni Memorijalni let golubova pismonoša povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

– Ove godine više od 350 golubova pismonoša poletjet će u nebo iznad Potočara kao simbol mira, slobode i trajnog sjećanja na nevine žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine. Ovaj čin predstavlja snažnu poruku da se srebrenička tragedija nikada i nikome ne ponovi – ističu iz EDZUP-a.

Deset žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su:

– Jusić (Zaim) Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo

– Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver

– Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

– Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

– Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

– Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

– Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

– Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

– Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

– Dautović (Mustafa) Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Deset žrtava srebreničkog genocida stiglo je u srijedu, 9. jula, u Memorijalni centar Srebrenica – Potočari. Na svom putu, kamion je napravio kratko zadržavanje ispred zgrade Predsjedništva BiH u Sarajevu, a građani su odali počast svim nevino stradalim, pišu vijesti.

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