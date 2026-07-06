Sačekajte još četiri dana i obradovat ćete se kao ludi: Od 10. jula samo ovi znakovi mogu da očekuju velike promjene i to nabolje

Druga polovina jula, prema astrološkim tumačenjima, mogla bi da donese važne promene za dva horoskopska znaka, tj. za Bikove i Vage. Od 10. jula očekuje ih period u kojem bi mogli da ostvare finansijski napredak, poslovni uspjeh i veću životnu stabilnost.

Bikovima bi se konačno mogao isplatiti dugogodišnji trud, pa su moguće nove poslovne ponude, isplata novca koji su dugo čekali ili prilika za dodatnu zaradu. Iako će finansijska situacija biti povoljnija, savjetuje im se oprez pri trošenju i da deo novca sačuvaju za buduće planove ili ulaganja.

Vagama bi sredina jula mogla da donese preokret na poslovnom planu. Poslovni razgovor ili nova ponuda mogli bi da poboljšaju njihove finansije i otvore vrata novim mogućnostima. Astrolozi im preporučuju da budu odlučni, jasno iskažu svoje ciljeve i ne pristaju na manje nego što smatraju da zaslužuju.

Prema ovim prognozama, promjene koje očekuju Bikove i Vage mogle bi da označe početak stabilnijeg perioda, ali će ostvarenje tih mogućnosti u velikoj mjeri zavisiti od njihovih odluka i spremnosti da iskoriste prilike koje im se ukažu.

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