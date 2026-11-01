Pljušte hapšenja u Srbiji: Privedeni šefovi krim policije

Hapšenje je realizovala Služba za borbu protiv korupcije, prenosi Tanjug. Prema informacijama ove agencije, Kričak i Sekulović terete se za nezakonitosti u postupanju u predmetu „Senjak“, ali i za fizičko zlostavljanje pojedinih osumnjičenih u policijskoj stanici tokom saslušanja.

Kako piše portal Radar, Kričak se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, a njegovo hapšenje uslijedilo je nakon krivične prijave koju su 30. jula podnijeli advokati Veselina Milića, pomoćnika direktora policije. Prema navodima ovog portala, Kričak je tokom istrage navodno krivotvorio dokaze te vršio pritisak na svjedoke i osumnjičene kako bi utvrđene činjenice prilagodio unaprijed kreiranoj verziji događaja.

Očekuje se da Više javno tužilaštvo u Beogradu saopći više informacija o okolnostima hapšenja.

Ubistvo u restoranu

Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u večernjim satima u beogradskom restoranu „27“, na Senjaku. Za teško ubistvo optužen je Saša Vuković, zajedno s još petoricom muškaraca koji su mu, prema navodima optužnice, pomagali u prikrivanju tijela i uklanjanju tragova zločina. Među optuženima su dvojica njegovih prijatelja i dvojica konobara zaposlenih u restoranu.

Policijsku akciju nakon ubistva predvodio je upravo Kričak. Kako navodi Radar, prvobitnom policijskom krivičnom prijavom bio je obuhvaćen i Veselin Milić, koji je u to vrijeme obavljao i funkciju načelnika beogradske policije. Milić je uhapšen sredinom maja.

Četvorica osumnjičenih iznijela su tvrdnje da su tokom boravka u policiji bili fizički zlostavljani. Vlasnik restorana, koji je također među okrivljenima, u svom iskazu naveo je da je jedan od policajaca koji su ga udarali bio i Marko Kričak, prenosi Radar.

Ko je Marko Kričak?

Marko Kričak imenovan je za načelnika Uprave kriminalističke policije krajem 2025. godine, uprkos protivljenju dijela stručne javnosti i pojedinih pripadnika same službe. Prema pisanju portala Radar, riječ je o prvom načelniku UKP-a koji se našao u situaciji da bude uhapšen,pišu Vijesti

Prije dolaska na ovu poziciju radio je u Bezbjednosno-informativnoj agenciji (BIA), a od jula 2023. godine obavljao je dužnost komandanta Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Široj javnosti postao je poznat tokom studentskih protesta, kada su pripadnici JZO-a, pod njegovom komandom, bili optuživani za brutalno postupanje prema demonstrantima. Studentica Nikolina Sinđelić javno ga je optužila za nasilje, navodeći i da joj je prijetio silovanjem.

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