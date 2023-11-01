Tamara Globa kaže da sljedeći znak čeka haos u maju: Ovaj mjesec biće mu prijelomni period u životu, dobija prilika koja mu može preokrenuti sudbinu nabolje

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa najavila je dinamičan i prelomni period koji nas očekuje tokom maja 2026. godine. Prema njenim riječima, ovaj mjesec donosi snažne promjene, nove prilike, ali i izazove koji će mnoge horoskopske znake naterati da preispitaju svoje odluke. Dok će pojedini znakovi uživati u finansijskom napretku i ljubavnim uspjesima, jedan znak će se suočiti sa posebno zahtevnim okolnostima, piše stil.

Uvod u astrološke promjene

Maj 2026. označava početak faze u kojoj će kompromisi, dogovori i traženje novih rešenja biti ključni – kako na globalnom planu, tako i u svakodnevnom životu. Ovaj period postavlja temelje za dešavanja koja će kulminirati tokom ljeta. Fokus će biti na novcu, preraspodeli moći i energije, kao i stvaranju novih saveza.

Ipak, početak mjeseca zahtjeva oprez zbog mogućih tenzija, konflikata i nepredvidivih događaja. Situacija se značajno poboljšava u drugoj polovini maja, kada energija postaje lakša, dinamičnija i pogodnija za nove početke.

Ovan

Ovnovi će u maju biti fokusirani na finansije i stabilnost. Iako će napredak dolaziti postepeno, kraj mjeseca donosi konkretne rezultate. Mogući su novi projekti i ideje koje će imati dugoročan potencijal. Ipak, početak mjeseca zahtjeva oprez u komunikaciji, posebno sa autoritetima.

Bik

Za Bikove dolazi period intelektualnog razvoja i poslovnih prilika. Njihove ideje biće cenjene, a moguće su i finansijske koristi kroz saradnju sa pouzdanim ljudima. Mjesec je povoljan i za lična ulaganja, izgled i uživanje u lijepim stvarima.

Blizanci

Blizanci ulaze u fazu lične transformacije. Želeće promjene u izgledu, odnosima i načinu života. Druga polovina mjeseca donosi popularnost, priznanja, ali i pažnju javnosti. Kraj maja posebno je povoljan za zaradu i podršku prijatelja.

Rak

Rakovi će se baviti planovima i budućnošću, ali bez potrebe da žure sa odlukama. Drugi dio mjeseca donosi pripremu za novu životnu fazu, uz fokus na finansije i praktične ciljeve.

Lav

Lavovima se otvaraju mogućnosti kroz putovanja, saradnje i nova poznanstva. Društveni život se obnavlja, a mogući su i pozitivni pomaci u ljubavi. Ipak, u drugoj polovini meseca važno je da obrate pažnju na zdravlje.

Djevica

Djevice će imati podršku uticajnih ljudi. Nakon početnih dana, otvaraju se nove poslovne i finansijske prilike. Treća dekada mjeseca donosi romantiku, ali i potrebu za oprezom na putovanjima.

Vaga

Vage ulaze u period velikih promena – moguće su selidbe, poslovne promene ili nova kreativna usmjerenja. Početak meseca može donijeti konflikte, ali se situacija kasnije stabilizuje i donosi dobre prilike.

Škorpija

Škorpije treba da se posvete porodici i bliskim odnosima. Početne tenzije će ih naučiti strpljenju. Druga polovina meseca donosi mogućnosti za putovanja i zaradu, ali je važno izbeći iscrpljenost.

Strijelac

Strijelčevi mogu očekivati prihode i šanse daleko od mesta stanovanja. Ipak, moraće da prave kompromise, posebno u odnosima sa partnerima i saradnicima. Saradnja će se ipak dugoročno isplatiti.

Jarac

Jarčeve očekuju promjene na poslu, uz snažan uticaj privatnog života. Prva polovina mjeseca pogodna je za učenje i komunikaciju, dok druga donosi putovanja, nove ideje i razvoj veština.

Vodolija

Vodolije će biti fokusirane na dom i porodicu. Druga polovina mjeseca donosi kreativne ideje, ljubavne prilike i važne razgovore. Kraj mjeseca idealan je za uređenje prostora.

Ribe

Ribe će imati naporan, ali produktivan mesec. Biće mnogo dešavanja, susreta i promjena u domu. Finansije će biti promenljive – prilike postoje, ali i troškovi, pa je važno pažljivo planirati.

Maj 2026. je ključan i prijelazni period koji donosi pripremu za velike životne promjene. Nekima će otvoriti vrata ka uspehu i novcu, drugima donijeti ljubav ili novu životnu putanju. Najvažnije je ostati otvoren za promjene i prepoznati prilike koje se pojavljuju – jer upravo u izazovima leže najveće šanse za napredak.

