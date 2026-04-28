OVAN

Dnevni horoskop za 28. april 2026. godine kaže da danas neočekivano birate diplomatiju. Na poslu dobijate šansu da sredite odnos sa nekim s kim ste ranije ulazili u sukobe. U ljubavi vam prija iskren, ali smiren razgovor o onome što vam smeta, bez drame. Obratite pažnju na napetost u glavi i vratnom delu.BIK

Danas vaše strpljenje donosi konkretnu nagradu – finansijsku, poslovnu ili emotivnu. Na poslu se pokazuje da niste uzalud čekali pravi trenutak. U ljubavi vam prijaju rituali poput zajedničkog obroka, šetnje, male tradicije u dvoje. Zdravlje stabilno, ali vodite računa o ishrani u večernjim satima.

BLIZANCI

Dobijate informaciju koja vas tera da reorganizujete ceo dan u poslednjem trenutku. Na poslu vaša fleksibilnost postaje ključna prednost. U ljubavi vas privlači iskren, duhovit razgovor više nego klasični romantični gest. Pripazite na rasipanje mentalne energije na sitne probleme.

RAK

Unutrašnji mir stavljate ispred tuđih očekivanja. Na poslu možete da odbijete dodatnu obavezu koja vas previše opterećuje i time dobijate više poštovanja nego da ste pristali. U ljubavi vam prija osećaj sigurnosti, pa birate poznate ljude i proverena mesta. Obratite pažnju na variranje raspoloženja.

LAV

Dnevni horoskop za 28. april 2026. godine kaže da danas malo spuštate tempo i birate kvalitet ispred kvantiteta. Na poslu se fokusirate na jedan zadatak i završavate ga impresivno, umesto da rasipate energiju. U ljubavi može da vas iznenadi iskren kompliment ili gest podrške u pravom trenutku. Fizička aktivnost sa merom pomaže da se osećate snažno.

DEVICA

Vreme je da sredite ono što je “iza kulisa” – papire, planove, obaveze, misli. Na poslu detalj koji uočite, može da spreči veći problem kasnije. U ljubavi vam prija direktnost, čak i ako nije savršeno upakovana. Bolje jasno nego neizrečeno. Obratite pažnju na napetost u stomaku.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. april 2026. godine kaže da danas dobijate priliku da uđete u novo društvo, tim ili krug ljudi koji vam donosi osveženje. Na poslu može da usledi poziv za saradnju ili neformalni dogovor koji vredi razmotriti. U ljubavi vas privlači osećaj lakoće, bez komplikovanih razgovora i uslovljavanja. Zdravlje je dobro.

ŠKORPIJA

Ozbiljno razmišljate o narednim koracima u karijeri ili privatnom životu, ali prvi put bez drame već hladne glave. Na poslu možete da povučete strateški potez koji će dati rezultate tek kasnije. U ljubavi ste manje sumnjičavi, više spremni da poverujete u ono što vidite. Prijaće vam kraće povlačenje u samoću tokom dana.

STRELAC

Danas neko ili nešto širi vaše vidike – vest, susret, ideja ili plan za put. Na poslu se otvara mogućnost učenja, obuke ili saradnje sa ljudima iz druge sredine. U ljubavi vam prijaju iskreni, direktni razgovori o budućnosti, ali uz dozu humora. Obratite pažnju na preterivanje u hrani ili piću.

JARAC

Konačno rešavate nešto što je dugo stajalo “ispod radara” – dug, obavezu, razgovor, obećanje. Na poslu možete da napravite važan dogovor oko raspodele odgovornosti ili finansija. U ljubavi želite konkretne poteze, ne priču i to jasno stavljate do znanja. Zdravlje stabilno, ali ne preterujte sa sedenjem bez pauze,piše Mondo

VODOLIJA

Drugi reaguju snažnije na vaše reči nego inače, pa birajte kako komunicirate. Na poslu možete da uđete u intenzivniju diskusiju koja, ako je dobro vođena, donosi napredak. U ljubavi se otvara tema partnerstva, pa koliko dajete, koliko dobijate. Kretanje, promena rute ili kraći odlazak iz rutine dobro utiču na raspoloženje.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. april 2026. godine kaže da danas tražite jednostavnost u poslu, ljudima, obavezama. Na poslu vam prija jasno definisan zadatak bez dodatnog emotivnog tereta. U ljubavi osećate veću potrebu za konkretnom podrškom, prisustvom, pomoći, gestom. Obratite pažnju na umor.

