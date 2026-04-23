Koliko šećera dnevno smijemo unositi bez rizika

Iako predstavlja važan izvor energije za organizam, njegov prekomjeran unos povezuje se s gojaznošću, dijabetesom tipa 2 i drugim zdravstvenim problemima.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), unos slobodnih šećera treba biti manji od 10 posto dnevnog energetskog unosa, a idealno ispod 5 posto. To za odraslu osobu znači najviše oko 50 grama dnevno, odnosno približno 25 grama za dodatne zdravstvene koristi.

S druge strane, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) savjetuje da unos dodanih šećera treba biti što niži, bez jasno definisane gornje granice.

Važno je razlikovati prirodne i dodane šećere. Namirnice poput voća sadrže i vlakna i druge korisne nutrijente, dok industrijski proizvodi često sadrže “prazne kalorije“.

Smanjenje unosa šećera moguće je kroz jednostavne navike izbjegavanje zaslađenih pića, čitanje deklaracija i veći unos prirodnih namirnica. Ključ zdravlja nije potpuno izbacivanje šećera, već umjerenost i svjesan izbor u svakodnevnoj ishrani.

