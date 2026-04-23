Meteorolozi objavili prognozu do ponedjeljka: Evo kada se vraća kiša

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bugojno, Ivan Sedlo i Sokolac 0; Srebrenica 1; Jajce, Prijedor i Zenica 2; Doboj i Sarajevo 3; Banja Luka, Bihać, Sanski Most i Tuzla 4; Zvornik 5; Livno 8; Trebinje 9; Mostar 13°C.

Danas će u većem dijelu Bosne preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva u jednom dijelu centralne i istočne Bosne će biti oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti i magle ili niske oblačnosti. U Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. U Sarajevu dio prijepodneva oblačno. Zatim smanjenje oblačnosti i sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.

U petak 24. aprila u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Magle može biti po kotlinama u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 24°C.

U subotu 25. aprila u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C.

U nedjelju 26. aprila u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 26°C.

U ponedjeljak 27. aprila u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su najizgledniji na zapadu, jugozapadu i centralnom dijelu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

