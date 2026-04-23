23. april donosi preokret: Tri znaka ulaze u period moći i promjene

Velika preobrazba očekuje ove astrološke znakove. Kako ćemo se nositi s promjenama zavisi od nas, ali možemo očekivati unutrašnje pomake i mnogo novih ideja. Četvrtak je odličan dan da budemo otvoreni za isprobavanje nečega što smo ranije odbacili i da s uzbuđenjem dočekamo transformaciju koja nam dolazi.

1. Škorpija

Imate osjećaj da ste za sebe stvorili identitet koji je postao nevažan. Više se ne poistovjećujete s osobom kakva ste postali, i to je u redu. To se dešava mnogima od nas. Jednog dana se probudite i shvatite da život koji živite nije onaj koji želite.

Najvažnije je kako reagujete na to saznanje, Škorpijo. Možete ili prihvatiti svoj život takav kakav jeste ili svjesno raditi na tome da ga poboljšate. Vi, kao što jeste, birate ovo drugo.

Uz pomoć direktnog Plutona u četvrtak, shvatate da je velika transformacija neophodna ako želite biti sretni i živjeti autentično. Upravo ulazite u snažnu novu eru, a ono što vas čeka je nevjerovatno.

2. Jarac

Doživjet ćete veliku promjenu u načinu na koji radite stvari, Jarče. Vi ste usmjereni na strukturu i rutinu. Najdisciplinovaniji ste i najmetodičniji znak u zodijaku. Možda je direktni Pluton tu da malo uzdrma tu strogoću.

Transformacija je često pomalo neugodna, ali ta privremena nelagoda se dugoročno isplati. Zato ne brinite zbog promjena koje ulaze u vaš život. Možda nisu baš ono što očekujete ili želite, ali uvijek nose pozitivnu stranu.

Na 23. april shvatate da je promjena i potrebna i potajno željena. Već neko vrijeme želite reorganizovati svoj život, a ovo je vaša prilika. Kada to učinite, ulazite u mnogo snažniju eru.

3. Ribe

U narednim sedmicama proći ćete kroz određeno emocionalno čišćenje, a sve počinje na ovaj dan, tokom direktnog Plutona. Mnogo toga morate suočiti, i iako možda ne želite, u redu je. Na kraju će sve ispasti kako treba za vas.

Ako želite potpuno transformisati sebe, Ribe, morate se suočiti sa svojim unutrašnjim demonima i mentalno ih, da tako kažemo, izbaciti. Nema smisla nositi negativnost iz prošlosti sa sobom. Vrijeme je da krenete naprijed kako biste se osjećali lakše i snažnije.

Imate velike snove i nevjerovatno lijepe nade, zato im pristupite čiste savjesti. Možete vi to! Kada se oslobodite svog emocionalnog tereta, spremni ste zakoračiti u snažnu novu eru.

Facebook komentari