Tri negativna znaka koja ne smijete ignorisati kada počnete izlaziti s nekim

On je poznat kao savjetnik za veze i autor bestselera o ljubavi i samopouzdanju. Hussey navodi da sljedeći znakovi mogu rano pokazati kakva je osoba zapravo.

Ako loše govori o svim bivšim partnerima

Ako osoba s kojom izlazite stalno govori loše o svim svojim bivšim partnerima, to je često znak da ne preuzima odgovornost za vlastite greške u vezama.

Prema Husseyju, zdrava osoba će priznati i svoj dio krivice u prošlim odnosima. Kada neko za sve probleme krivi druge, to može ukazivati na loš karakter i nedostatak samorefleksije.

“Love bombing”

“Love bombing” znači da osoba vrlo rano u vezi pokazuje pretjeranu količinu pažnje, emocija ili velikih romantičnih gesti.

Takva osoba može brzo govoriti o zajedničkoj budućnosti ili tvrditi da je zaljubljena iako vas zapravo još ne poznaje dovoljno. Hussey upozorava da ljudi koji se tako brzo zaljube često mogu jednako brzo izgubiti interes kada se pojave prve mane ili problemi.

Loše se ponaša prema drugima kada misli da ne gledate

Treći važan znak je način na koji se osoba ponaša prema drugim ljudima.

Hussey savjetuje da obratite pažnju na trenutke kada partner misli da ga ne posmatrate – na primjer kako se ponaša prema konobarima, kolegama ili drugim ljudima. Ako se ponašanje mijenja ovisno o situaciji ili publici, moguće je da samo “glumi” ljubaznost, prenosi Klix.

Facebook komentari