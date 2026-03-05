Budite se umorni uprkos osam sati sna? Evo šta može biti razlog

Ipak, nije rijetkost da se desi suprotno – osjećaj težine, pospanosti i nedostatka koncentracije iako ste spavali cijelu noć. U takvim situacijama problem najčešće nije u dužini sna, već u njegovoj kvaliteti.

San se sastoji od više faza koje se smjenjuju tokom noći. Ako se taj prirodni ritam prekida, tijelo i mozak ne dobiju potrebnu obnovu.

Stres, kasno korištenje telefona ili računara, alkohol, neredovan raspored spavanja te promjene u ishrani mogu poremetiti cikluse i učiniti da se probudite iscrpljeni.

Jedan od ključnih faktora je i hormon koji učestvuje u regulaciji budnosti. Njegov nivo bi trebalo da raste ujutro kako bi pomogao razbuđivanju.

Međutim, hronični stres može poremetiti taj proces, zbog čega se javlja osjećaj umora odmah nakon buđenja.

Stručnjaci naglašavaju da je dosljednost u navikama spavanja veoma važna. Odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vrijeme svakog dana pomaže organizmu da uspostavi stabilan unutrašnji ritam. Tako se poboljšava i kvalitet odmora.

Izlaganje prirodnom svjetlu ujutro dodatno doprinosi razbuđivanju. Kratka šetnja ili boravak na dnevnom svjetlu ubrzo nakon ustajanja može pomoći tijelu da pravilno uskladi hormone sna i budnosti.

Također, preporučuje se da se u večernjim satima izbjegavaju teški obroci i alkohol, jer mogu narušiti duboke faze sna. Umirujuće navike prije odlaska u krevet – poput laganog istezanja, čitanja ili vježbi disanja – mogu pomoći nervnom sistemu da se pripremi za odmor.

Ako se osjećaj umora nastavlja i pored zdravih navika, potrebno je razmotriti i druge moguće uzroke, uključujući nedostatak željeza, poremećaje rada štitne žlijezde ili druge zdravstvene faktore.

Dugotrajna iscrpljenost ne bi trebalo da se zanemaruje, posebno ako utiče na svakodnevno funkcionisanje, prenose Vijesti.

