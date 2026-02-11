Jačanje sistema podrške djeci i porodicama: Otvoren SOS Centar za hraniteljstvo/udomiteljstvo u Mostaru

Novi Centar u Mostaru pružat će stručnu podršku hraniteljskim/udomiteljskim porodicama kroz savjetovanje, edukacije, psihosocijalnu pomoć i praćenje, s ciljem unapređenja kvaliteta porodične brige i osiguravanja stabilnog i sigurnog okruženja za djecu.

Otvaranjem SOS Centra za hraniteljstvo/udomiteljstvo u Mostaru širi se mreža centara za podršku hraniteljstvu/udomiteljstvu koju SOS Dječija sela u BiH razvijaju širom zemlje, nakon uspješnog rada centara u Sarajevu, Tuzli, Bihaću i Zenici, a sve s ciljem jačanja porodičnih oblika brige i smanjenja institucionalnog zbrinjavanja djece.

Nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH, Malik Garibija, istakao je da Centar u Mostaru predstavlja važan resurs za lokalnu zajednicu: „Otvaranjem SOS Centra za hraniteljstvo u Mostaru nastavljamo graditi sistem koji djeci omogućava odrastanje u porodičnom okruženju, a hraniteljskim porodicama pruža stručnu i kontinuiranu podršku. Hraniteljstvo je jedan od najhumanijih oblika brige jer djetetu daje sigurnost, stabilnost i osjećaj pripadnosti. Naš cilj je da, kroz saradnju sa institucijama, osiguramo da svako dijete ima priliku odrastati u domu u kojem će biti voljeno i zaštićeno.“

Otvaranje Centra realizovano je uz podršku Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona i partnera SOS Dječijih sela u BiH, koji su prepoznali važnost razvoja dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga za djecu i porodice u lokalnoj zajednici.

Ovom prilikom Alma Kozi, pomoćnica ministra Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona izjavila je: „Otvaranje SOS Centra za hraniteljstvo u Mostaru značajno jača sistem podrške djeci bez roditeljskog staranja i hraniteljskim porodicama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kroz partnerstvo Ministarstva i SOS Dječijih sela u BiH nastavljamo razvijati i širiti hraniteljstvo kao najprirodniji oblik brige, uz stručnu podršku porodicama koje djeci pružaju sigurno i stabilno porodično okruženje.“

SOS Dječija sela u BiH nastavljaju svoju misiju pružanja podrške djeci i porodicama, s ciljem da svako dijete ima pravo na sigurno, stabilno i brižno odrastanje.Ne moraš znati sve — važno je da budeš prisutan. Hraniteljstvo ne traži savršenstvo, već ljude spremne da pruže ljubav i sigurnost.

