Veliko istraživanje otkrilo: 4 faktora rizika povezuju 99 posto srčanih i moždanih udara

Ovi faktori su visok krvni pritisak, visok holesterol, visok nivo šećera u krvi i pušenje duhana (prošlo ili sadašnje). Zajedno kao grupa, oni su prethodili 99 posto svih kardiovaskularnih događaja tokom dugoročne studije, koja je objavljena 2025. godine.

Čak i kod žena mlađih od 60 godina – demografske grupe sa najnižim rizikom od kardiovaskularnih događaja – više od 95 posto srčanih ili moždanih udara bilo je povezano sa jednim od ovih postojećih faktora rizika.

Visok krvni pritisak bio je faktor koji se najčešće povezuje sa kardiovaskularnim događajima. I u SAD-u i u Južnoj Koreji, više od 93 posto osoba koje su doživjele srčani udar, moždani udar ili srčanu insuficijenciju prethodno je imalo hipertenziju. Upravljanje ovim faktorom rizika stoga bi moglo biti ključno za sprječavanje ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti u budućnosti.

“Smatramo da studija vrlo uvjerljivo pokazuje da je izloženost jednom ili više neoptimalnih faktora rizika prije ovih kardiovaskularnih ishoda gotovo 100 posto”, rekao je glavni autor i kardiolog Philip Greenland sa Univerziteta Northwestern u septembru 2025. kada je istraživanje objavljeno, te dodao: “Cilj je sada više raditi na pronalaženju načina za kontrolu ovih promjenjivih faktora rizika, umjesto da skrenemo s puta u potrazi za drugim faktorima koji se ne mogu lako liječiti i nisu uzročni.”

Greenland i koautori napominju da njihovi rezultati osporavaju nedavne tvrdnje da se podmukli kardiovaskularni događaji koji se javljaju u odsustvu faktora rizika povećavaju, što sugerira da su prethodne studije možda propustile dijagnoze ili previdjele nivoe faktora rizika koji su bili ispod kliničkog dijagnostičkog praga.

U pratećem uvodniku, kardiologinja sa Univerziteta Duke Neha Pagidipati (koja nije bila uključena u studiju) tvrdi da rezultati pokazuju koliko je važno upravljati zdravstvenim rizicima prije nego što dovedu do ozbiljnih, potencijalno fatalnih ishoda: “Možemo – i moramo – bolje.” prenosi radiosarajevo.

Facebook komentari