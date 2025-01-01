Šta nam donosi Venera u Ribama? Period romantike, inspiracije i magije do 6. marta 2026.

Saznajte šta Venera u Ribama donosi u globalu i kako ovaj tranzit utiče na ljubavni život svakog horoskopskog znaka.

Baš na vrijeme za Dan zaljubljenih, Venera ulazi u najromantičniji i najsentimentalniji horoskopski znak. Pretpostavićete, to su Ribe. Iako sezona Vodolije, koja podstiče nezavisnost i slobodu, još uvijek traje, ovaj tranzit donosi malo nežniju i opušteniju atmosferu, piše elle.

Šta donosi Venera u Ribama?

Fokus više nije na zabavama i društvenom životu, već na ušuškanosti sa voljenom osobom. Ovo je predivan uvod u sezonu Riba, koja počinje 18. februara, ali prije svega dobrodošao “protivotrov” za efekte retrogradnog Merkura koji kreće 28. februara. Svojom nježnom prirodom i osjetljivošću, Venera namjerava da unese dozu romantike u svakodnevicu sve do 6. marta.

Kada Venera promeni znak, svi emotivni odnosi počinju da rezonuju sa tom promjenom. Zato ovo kretanje planete neće uticati samo na romantičnu ljubav, već i na prijateljstva, drugarstva, pa čak i na profesionalne saradnje. Venera se u Ribama – najvelikodušnijem vodenom znaku – osjeća kao kod kuće. U astrologiji se ovaj položaj naziva egzaltacijom.

U ovom periodu dugogodišnje veze će ojačati još više i sve oko nas izgledaće poetično. Inspiraciju ćemo pronalaziti na svakom koraku. Emocije ćemo pokazivati slobodnije i sigurnije, bez preteranog analiziranja.

Važni datumi tokom ovog tranzita

Do 15. februara, zbog aspekta sa Uranom, moguća su iznenađenja koja će prodrmati ljubavni život i prijateljstva. Od 16. do 28. februara, uz podršku Jupitera, ljubavne priče dobijaju priliku da evoluiraju i dostignu važnu fazu. Na sam dan 28. februara, kada se Venera susretne sa retrogradnim Merkurom, idealno je vrijeme za iskrene razgovore i skidanje maski. Od tog dana pa nadalje, usklađeni odnosi sa Uranom donose osveženje u vidu pozitivnih promjena i korisnih preispitivanja.

Šta ovaj tranzit donosi horoskopskim znacima?

Uticaj ovog tranzita razlikuje se od znaka do znaka. Za Ribe, Rakove i Škorpije, ovaj period donosi veću fluidnost i lakoću u odnosima, budeći njihov romantični instinkt. Bikovi, Jarčevi i Vage dobijaju priliku da budu manje pragmatični, a više intuitivni, dopuštajući sebi da budu iznenađeni bez potrebe za kontrolom. Velikim ekstrovertima kao što su Ovnovi, Vodolije i Lavovi, ovaj tranzit pruža izgovor da vole drugačije, daleko od društvenih mreža i javnih događaja. Na kraju, za Djevice, Blizance i Strijelčeve, ovo je vreme koje otkriva njihovu potrebu da pokažu ranjivost i stvore iskrenu bliskost bez straha od osude ili preispitivanja.

