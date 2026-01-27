Ova 3 znaka horoskopa ulaze u veoma težak period: Nemamo dobre vijesti

Postoje dani kada nas život mazi, ali i oni kada nas testira bez upozorenja – nažalost, ovaj period spada u ovu drugu kategoriju. Ne pišem ovo da bih vas uplašila, već da vas pripremim. Iz ličnog iskustva znam da ignorisanje upozorenja može skupo da se plati – živcima, vremenom i novcem.

Blizanci

Blizanci ulaze u fazu u kojoj jezik može postati njihov najveći neprijatelj. Jedna pogrešna izgovorena rečenica može izazvati lančanu reakciju – svađu, prekid saradnje ili ozbiljan nesporazum.

Savjet: Brojite do deset prije nego što odgovorite. Tišina će vam ovog puta donijeti više koristi nego pametna dosjetka.

Škorpija

Škorpije osjećaju gubitak kontrole, što ih može navesti na rizične poteze. Finansije i tajne odluke su posebno osjetljive. Prekomjerno samopouzdanje može vas odvesti u problem.

Savjet: Ne potpisujte ništa na brzinu i ne vjerujte obećanjima koja zvuče “predobro da bi bila istinita” – u ovom slučaju, zaista nisu istinita.

Jarac

Jarčevi nose teret koji nije samo njihov. Umor, odgovornost i tuđi problemi se gomilaju, a tijelo i psiha počinju slati upozoravajuće signale. Ignorisanje može dovesti do pada.

Savjet: Naučite reći “ne”. Svijet se neće srušiti ako jednom stavite sebe na prvo mjesto.

Nesreća ne dolazi uvijek kao grom iz vedra neba. Često stiže tiho – kroz pogrešne odluke, impuls ili umor koji ne shvatamo ozbiljno. Ako ste Blizanac, Škorpija ili Jarac – usporite. Zvezde ne traže savršenstvo, već mudrost. A ponekad je najveća pobjeda upravo to – znati kada stati, prenosi Novi.

