3 horoskopska znaka koja okreću novi list u februaru: Kosmičko čišćenje ih dovodi do životnog preokreta koji su čekali

Još nekoliko dana je ostalo do kraja januara, a prema riječima astrologa februar 2026. godine će biti jedan od prekretnih mjeseca u ovoj godini, piše glossy.

Univerzum postavlja temelje za nove početke, a neki znaci će ovu promjenu osjetiti jače od drugih.

U rijetkom kosmičkom udaru, Saturn i Neptun ovog mjeseca ulaze u vatreni Ovan, označavajući kraj teškog ciklusa i početak nečeg potpuno novog.

U međuvremenu, pomračenje Sunca u vizionarskoj Vodoliji i retrogradni Merkur u sanjivim Ribama doprinose transformativnoj vibraciji. Kao da je kosmos uputio nebeski poziv da se zakorači u potpuno novo poglavlje života. Zamislite to kao kosmičko proljećno čišćenje.

Iako će svi primijetiti opštu promjenu energije, tri horoskopska znaka su posebno spremna da prihvate velike promjene. Svi oni se spremaju za novi početak koji je podstaknut rijetkim poravnanjima i energetskim strujama ovog posebnog februara.

Ribe: Jasnoća i svijež start

Ribe, nakon što ste se poslednjih nekoliko godina snalazili u onome što se činilo kao kosmička staza sa preprekama, konačno ste na ivici ličnog obnavljanja. Sa izlaskom Saturna i Neptuna iz vašeg znaka, odmah ćete primijetiti kako vam teret spada sa ramena.

Saturnova surova ljubav vas je naterala da sazrite, dok je Neptunova magla često zamagljivala vaš pravac – ali to poglavlje se sada zatvara. Na njegovo mjesto dolazi novootkrivena jasnoća i osećaj svrhe. Kao da vam univerzum daje ključ od dugo zaključanih vrata, otkrivajući put kojim ste sada spremni da hodate.

Ovo je trenutak da preuzmete kontrolu nad svojom životom. Razmislite o lekcijama od 2023. godine: Saturn u Ribama je verovatno testirao vašu otpornost i tjerao vas da redefinišete svoje prioritete i granice. Možda ste preuzeli velike odgovornosti ili se osjećali „potpuno odraslo“ dok ste se nosili sa izazovima iz stvarnog svijeta.

Istovremeno, Neptun u vašem znaku inspirisao je duhovni rast, ali je i stvorio zabunu oko toga kuda ste krenuli. Sada, kada oba ova teška igrača napuštaju vaš znak, kao da se oblaci razilaze otkrivajući sunce. Osjetit ćete talas motivacije i samopouzdanja. Mogu se pojaviti nove mogućnosti u vašoj karijeri ili ličnim projektima, a vi imate pokretačku snagu da ih ostvarite bez starih sumnji koje vas vuku nadole.

Očekujte i porast nezavisnosti. Sa energijom Ovna koja sada utiče na vaše finansije, mogli biste ozbiljno shvatiti izgradnju finansijske sigurnosti ili čak monetizaciju kreativne strasti.

Strijelac: Snovi se sreću sa disciplinom

Strijelčevi, vaši veliki snovi će uskoro dobiti ozbiljnu dozu stvarnosti i magije. Februar 2026. označava prekretnicu u kojoj možete početi da pretvarate te divlje vizije u stvarne planove. Nakon nekih teških odgovornosti u poslednje vreme, ulazite u fazu u kojoj disciplina i inspiracija idu ruku pod ruku.

Sa Saturnom i Neptunom koji se prebacuju u vatreni znak Ovna, univerzum vam daje i strukturu i iskru da započnete novo smelo poglavlje. Verovatno osećate nalet zamaha. Saturnovo putovanje kroz Ribe poslednjih godina značilo je suočavanje sa nekim teškim istinama kod kuće ili unutra – ne baš uživanje – a Neptun je tamo možda zamaglio neke granice ili vas naterao da čeznete za onim što jeste.

Dobra strana je što ste postali otporniji i jasniji u pogledu onoga što je zaista važno. Sada, kada Saturn i Neptun se sreću sa Ovnom, oni formiraju podržavajući trigon sa vašim Suncem što u prevodu znači da vam u leđa duva kosmički vetar. Šta god da je vaš san – pokretanje posla, povratak u školu ili upuštanje u veliku avanturu – to više nije samo maštanje.

Imate strpljenja i praktičnog načina razmišljanja da to ostvarite. Nemojte se iznenaditi ako odjednom planirate stvari pažljivije nego obično. Prihvatite ovu novu mešavinu vizije i pragmatizma. Vaša vladajuća planeta Jupiter vam sada daje dodatni optimizam i mudrost. Ovo je godina kada ćete iskru inspiracije pretvoriti u stalan plamen koji osvjetljava vaš put naprijed.

Vodolija: Promjena i osnaživanje

Vodolija, promjena je u vazduhu, obećavajući duboko preuređenje. Februar 2026. je izuzetan period za vas. Pomračenje Sunca u Vodoliji sredinom mjeseca stavlja vas u prvi plan – retka prilika da ponovo pokrenete svoj život. U međuvremenu, Pluton koji se smešta u vaš znak započinje višegodišnju transformaciju vašeg identiteta i lične moći.

Intenzivno? Apsolutno, ali i osnažujuće – nalazite se na početku nove ere. Pored toga, Saturn i Neptun koji se premeštaju u Ovna formiraju podržavajući sekstil sa Vodolijom, pomažući vam da pronađete nove načine da koristite svoj glas i ideje kako biste oblikovali ovo sledeće poglavlje.

Spremite se da zakoračite u potpuno drugačiji i pozitivni period. Ovogodišnje pomračenje u februaru je poput ličnog mladog mjeseca koji vam nudi novi početak. Možda već osjećate potrebu da se odvojite od starih obrazaca i konačno se uskladite sa onim ko zaista želite da budete. Plutonovo prisustvo u Vodoliji pojačava ovu težnju za autentičnošću i osnaživanjem.

Imaćete više hrabrosti da preuzmete vođstvo u svom životu, bilo da to znači stupanje u ulogu uticaja ili potpunu promenu vašeg puta. Drugi mogu primetiti vašu novu auru samopouzdanja. U međuvremenu, Saturn i Neptun u Ovnu vas podstiču da naučite nove veštine i efikasnije komunicirate svoju viziju.

