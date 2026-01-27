Pojavio se novi zabrinjavajući trend u ljubavnim odnosima: Evo kojom frazom mladi prekidaju vezu

‘Čekam znak iz svemira’

Ta se rečenica najčešće svodi na tvrdnju da osoba „čeka znak iz svemira” o tome kuda veza ide. Takav pristup omogućava izražavanje nesigurnosti bez otvorenog priznanja da želi otići. Mnogi to tumače kao znak da je osoba već napola izašla iz veze.

Ovakav način komunikacije brzo se proširio društvenim mrežama, posebno na platformama popularnim među generacijom Z i milenijalcima. Korisnici dijele lična iskustva i upozorenja, opisujući kako se ta fraza pojavljuje u svakodnevnim razgovorima.

Ako neko izgovori ovu frazu, to često znači da traži bilo kakav izgovor za prekid. Svakodnevni događaji tada se mogu protumačiti kao „znak” koji su čekali. Druga strana ostaje u neizvjesnosti i lažnoj nadi, dok savjetnici za odnose upozoravaju da je riječ o neizravnom pokušaju prekida.

‘Sve je bilo stabilno, pa je odjednom došao znak’

Mnogi mladi navode da su to doživjeli čak i u inače stabilnim vezama. Rečenica se zna pojaviti iznenada, tokom ležernih razgovora o budućnosti. Nedugo zatim veza završi, uz objašnjenje da je osoba „dobila znak”. Takva iskustva dodatno naglašavaju sve veće probleme s otvorenom komunikacijom u svijetu modernog dejtanja.

Ovakav način prekida izbjegava nelagodu iskrenog razgovora. Uklapa se u obrazac u kojem se neodređenim jezikom pokušava ublažiti teška stvarnost. Duhovno uokviravanje poruke stvara dodatnu distancu kod osobe koja je izgovara, dok se oni koji je prime često osjećaju zatečeno i počinju sumnjati u vlastitu procjenu situacije.

Stručnjaci ističu da oslanjanje na vanjske „znakove” pri donošenju važnih odluka često znači izbjegavanje odgovornosti. Jasni i otvoreni razgovori o osjećajima temelj su zdravih odnosa. Ovaj trend pokazuje koliko digitalna kultura oblikuje stvarne veze – mlađi ljudi u dejtanju ponekad ne žele biti izravni.

Situationship, breadcrumbing, orbiting…

Poređenje s ranijim trendovima pokazuje kako se stilovi prekida mijenjaju. Nekadašnje ghostanje značilo je potpuni prekid komunikacije, dok ovaj pristup nudi kvazi-duhovno opravdanje. I jedno i drugo izbjegava odgovornost, ali „znak iz svemira” daje moderan prizvuk koji posebno privlači one uronjene u svijet manifestiranja.

Porast ovakvih fraza poklapa se i s većom sviješću o mentalnom zdravlju među mladima. Mnogi se okreću duhovnim konceptima kako bi se nosili s emocijama, no njihova primjena u vezama često stvara dodatnu konfuziju i bol. Direktnost i dalje ostaje ključ poštovanja pri završetku odnosa.

U širem kontekstu savremene dejting kulture pojavili su se i pojmovi poput situationshipa, koji opisuju nedefinirane romantične odnose, breadcrumbinga, povremenog davanja pažnje kako bi se neko zadržao „na udici”, te orbitinga, kada osoba nakon prekida ostaje prisutna na društvenim mrežama bez stvarnog kontakta. Sva ta ponašanja odražavaju današnje izazove vezane uz obavezu i komunikaciju.

Društvene mreže pretvaraju lična iskustva u viralni sadržaj

Psiholozi dio tih obrazaca povezuju sa stilovima privrženosti razvijenim u djetinjstvu. Neke osobe često se boje bliskosti i koriste taktike stvaranja distance, dok anksiozni partneri znaju ignorirati upozoravajuće znakove u nadi da će se stvari popraviti. Razumijevanje tih dinamika može pomoći u snalaženju u modernim odnosima.

Društvene mreže dodatno pojačavaju trendove pretvarajući lična iskustva u viralni sadržaj. Upozorenja o „određenim rečenicama” brzo dopiru do miliona ljudi. Iako to stvara zajedničku svijest, istovremeno može normalizirati neizravne načine prekida. Pronalaženje ravnoteže između online utjecaja i ličnih vrijednosti postaje sve važnije. prenosi Raport.

