Novčani horoskop za Blizance za 2026: Nakon jakog početka godine uslijedit će “hladan tuš”, a 2 mjeseca su posebno važna

Poznata ruska astrologinja Vasilisa Volodina objavila je finansijsku prognozu za znak Blizanaca za 2026. godinu, a njene najave posebno ohrabruju u prvim mjesecima godine, piše glossy.

Prema njenim riječima, do kraja juna Blizanci mogu da očekuju stabilniju finansijsku situaciju i lakše upravljanje novcem, zahvaljujući snažnom uticaju Jupitera.

Prva polovina godine donosi olakšanje i rast

Od januara do juna 2026. Blizanci bi mogli da primijete postepen rast prihoda, uspešnije kupovine i opšti osjećaj veće sigurnosti kada je novac u pitanju. Vasilisa Volodina naglašava da čak i bez drastičnog povećanja zarade, postoji mogućnost stvaranja finansijske rezerve koja donosi mir i veću kontrolu nad svakodnevnim troškovima.

Kako ističe astrologinja, u ovom periodu novac “lakše cirkuliše”, a finansijske obaveze se rješavaju brže i sa manje stresa nego inače. Prva polovina godine generalno se smatra povoljnim vremenom za planiranje, štednju i pametno raspoređivanje budžeta.

Druga polovina godine zahtjeva oprez

Situacija se, prema Volodini, menja u drugom delu godine. Posebno se izdvaja jul, kada nastupa retrogradni Merkur, period koji nije idealan za nepromišljene finansijske odluke. Tada je preporučljivo da Blizanci preispitaju svoje navike potrošnje, analiziraju budžet i vrate se starim obavezama koje su odlagali.

Ovo je dobar trenutak za provjeru ugovora, razjašnjavanje finansijskih detalja, rokova i iznosa, kao i za zatvaranje dugova koji već neko vreme stoje “otvoreni”.

Avgust i septembar – mjeseci pojačane pažnje

Avgust i septembar, prema astrološkoj prognozi, nose potrebu za dodatnim oprezom. Volodina savjetuje Blizance da zaštite ono što su do tada izgradili, da se klone impulsivnih kupovina, pažljivo upravljaju ušteđevinom i ne ulaze u rizične investicije, naročito ako ponude deluju predobro da bi bile istinite.

Izbjegavanje brzopletih odluka u ovom periodu može biti ključno za očuvanje finansijske stabilnosti do kraja godine, piše glossy.

