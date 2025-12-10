Kako sigurno očistiti ekran TV-a bez oštećenja

Prašina, otisci prstiju, mrlje i nečistoće mogu narušiti kvalitetu slike, skratiti vijek trajanja uređaja i pokvariti dojam čak i najmodernijeg TV-a.

Mnogi pritom nesvjesno posegnu za pogrešnim sredstvima za čišćenje, što može dovesti do trajnih oštećenja i skupih popravaka. U nastavku donosimo praktične i sigurne savjete za čišćenje koji će vaš TV ostaviti besprijekorno čistim.

Isključite TV i pustite da se ohladi – prije čišćenja uvijek ugasite televiziju i pričekajte barem nekoliko minuta. Na hladnom ekranu lakše ćete vidjeti prašinu i mrlje, a smanjuje se i rizik od oštećenja.

Koristite samo mekane, suhe krpe od mikrovlakana – najbolji izbor je čista, suha krpa od mikrovlakana kakve se koriste za kamere ili naočale. Ne koristite papirnate ručnike, kuhinjske krpe ni maramice – mogu ostaviti dlačice ili uzrokovati mikroogrebotine.

Brisanje vršite nježnim, kružnim pokretima – laganim pritiskom prebrišite ekran. Grubo trljanje može oštetiti površinu, posebno kod tankih OLED panela.

Ako mrlje ne nestaju – koristite destiliranu vodu. Nekoliko kapi destilirane vode pošpricajte na krpu, nikada izravno na ekran.

Izbjegavajte agresivna sredstva – nikada ne koristite: alkohol, aceton, amonijak, kao i univerzalna sredstva za staklo te sprejeve s alkoholom ili abrazivnim česticama. Ove tvari mogu oštetiti zaštitni premaz i uzrokovati blijede mrlje ili trajna oštećenja ekrana.

Za sigurno čišćenje TV ekrana vrijedi jednostavno pravilo: manje je više. Malo prašine bolje je riješiti suhom krpom nego riskirati oštećenje pogrešnim sredstvima.

