Mars u Jarcu 2025./2026. – Vrijeme hladne glave i vrućih odluka: Evo što donosi svakom znaku Zodijaka!

U ovom razdoblju impulzivnost nema prednost. Fantazije bez pokrića, nepromišljeni potezi i kratkotrajni hir postaju manje privlačni. Umjesto toga, pojačava se potreba da se realno sagleda život: gdje stojite, kakve su Vam granice, koje su realne mogućnosti, a gdje trošite snagu bez rezultata. Mars u Jarcu usmjerava Vas da napravite „inventuru“ svojih ciljeva. Koje odluke su bile donesene iz ega, a koje iz autentične potrebe? Što zaista želite ostvariti u idućim mjesecima i godinama? Ovo je savršeno vrijeme da svoje ambicije preoblikujete u konkretan plan i da napravite prve, ozbiljne korake.

Od 15.12.2025. do 23.1.2026. Mars prolazi kroz ambiciozni, disciplinirani znak Jarca prije nego što nastavi put prema Vodenjaku. U tom razdoblju svi osjećamo pojačanu odlučnost, potrebu za kontrolom i jasnu želju da stvari „dovedemo u red“. Energija Marsa u Jarcu traži od Vas da djelujete zrelo, promišljeno i strateški – ali ujedno upozorava na opasnost pretjerane tvrdoće, hladnoće i rigidnog temperamenta.

Kod Marsa u Raku govorilo se o osjećaju bespomoćnosti i strahu od gubitka kontrole. Kod Marsa u Jarcu tema je drugačija: ovdje se ne borimo s time da kontrolu gubimo, nego s time da je možda previše čvrsto držimo. Ovo je vrijeme u kojem treba naučiti kako ostati fokusiran i snažan, a istovremeno ostati čovjek među ljudima, a ne samo „stroj za postignuća“.

Promjena strukture života

Mars je planet akcije, pokreta, inicijative i strasti. Jarac je znak koji se povezuje s disciplinom, strukturom, dugoročnim planiranjem i ambicioznim ciljevima. Kada se Mars nađe u Jarcu, ove dvije energije se snažno podržavaju. Zbog toga se u klasičnoj astrologiji kaže da je Mars u Jarcu „uzvišen“ – nalazi se u položaju u kojem može funkcionirati na svojem najboljem nivou.

Mars u Jarcu zna što želi, zna kojim putem treba ići i spreman je platiti cijenu u vidu rada, odricanja i upornosti. Ovo nije impulzivan, rastrošen Mars koji troši snagu na sve strane. Ovo je Mars koji bira bitke, planira poteze unaprijed i djeluje tek kada postoje realne šanse za uspjeh.

U razdoblju od 15.12. do 23.1.2026. taj obrazac se preslikava i na kolektivnu razinu. Mnogi će se odjednom probuditi s jasnijom vizijom ciljeva, snažnijom motivacijom i osjećajem da „više nema vremena za rasipanje“. Ovo je idealno razdoblje za ozbiljne projekte, završavanje onoga što je dugo stajalo i donošenje odluka koje mijenjaju strukturu života na dulji rok.

Mars u Jarcu i moć samokontrole

Jedna od najupečatljivijih karakteristika Marsa u Jarcu jest sposobnost samokontrole. Ona se može manifestirati na tri razine – mentalnoj, emocionalnoj i fizičkoj – i u tranzitu se ta kvaliteta osjeća i kolektivno.

Na mentalnoj razini, Mars u Jarcu pomaže da hladnije sagledate situacije. Lakše uočavate vlastite slabe točke, prepoznajete pristranosti i spremniji ste razmišljati kritički. Ovo je razdoblje u kojem se može rastaviti stari način razmišljanja „na dijelove“ i preispitati: što je zaista točno, što je korisno, a što samo navika? Ako ste željeli ozbiljnije učenje, istraživanje ili promjenu mentalnih obrazaca, tranzit Marsa u Jarcu može snažno pomoći.

Na emocionalnoj razini, Mars u Jarcu donosi hrabrost da kažete „ne“. Nije riječ o hladnoj nezainteresiranosti, nego o sposobnosti da odbijete ono što Vas iscrpljuje, ne poštuje ili ne služi Vašem rastu. Ovo je faza u kojoj lakše postavljate granice pa makar to značilo da se nekome ne svidite. Mars u Jarcu podsjeća da ponekad morate zaštititi vlastitu energiju da biste uopće mogli biti od koristi drugima.

Na fizičkoj razini, ova energija je iznimno izdržljiva. Mars u Jarcu je poput sportaša koji godinama trenira za jedno prvenstvo ili umjetnika koji desetljećima usavršava tehniku. To nije „brzi bljesak“ nego izdržljivost i spremnost na rad kroz duže vrijeme. Treninzi, rutine, rehabilitacija, izgradnja snage – sve što traži upornost dobiva dodatni vjetar u leđa.

Možda ste bar jednom gledali uličnog izvođača koji izvodi zahtjevne akrobacije i pitali se: kako je moguće da tijelo to izvede? Odgovor je: godinama rada, pokušaja, padova, ponavljanja. To je savršena slika Marsa u Jarcu – akumulirani napor pretvoren u precizno, moćno djelovanje.

Kako djeluje tranzit Marsa u Jarcu 2025./2026.?

Ovaj tranzit spaja Marsovu potrebu za akcijom sa Saturnovim principom strukture, jer Saturn vlada Jarcem. To znači da u ovom razdoblju impulzivnost nema prednost. Fantazije bez pokrića, nepromišljeni potezi i kratkotrajni hir postaju manje privlačni. Umjesto toga, pojačava se potreba da se realno sagleda život: gdje stojite, kakve su Vam granice, koje su realne mogućnosti, a gdje trošite snagu bez rezultata.

Mars u Jarcu usmjerava Vas da napravite „inventuru“ svojih ciljeva. Koje odluke su bile donesene iz ega, a koje iz autentične potrebe? Što zaista želite ostvariti u idućim mjesecima i godinama? Ovo je savršeno vrijeme da svoje ambicije preoblikujete u konkretan plan i da napravite prve, ozbiljne korake.

Još jedna važna karakteristika ovog tranzita jest fokus na metodi. Nije više dovoljno samo znati što želite. Mars u Jarcu pita: na koji način namjeravate stići do tamo? Kojim tempom, kojim resursima, kojim strategijama? Zato je ovo razdoblje odlično za postavljanje novih rutina, reorganizaciju rasporeda i uvođenje strukture u područja života koja su do sada bila kaotična.

Ako ste u nečemu zapeli, Mars u Jarcu može pomoći da ponovno uzmete stvar u svoje ruke, ali bez drame. Odjednom postaje jasnije koji korak je sljedeći i što treba završiti prije nego se krene u novo. Mnogi će baš u ovom tranzitu konačno dovršiti projekte koji mjesecima ili godinama stoje na pola puta.

Svijetla i tamna strana

Ni Mars ni Jarac nisu poznati po nježnosti i spontanom emocionalnom izražavanju. Njihova snaga leži u otpornosti, u sposobnosti da se trpi težina, podnosi napor i ide dalje unatoč preprekama. To je golema prednost kada treba preživjeti krize, završiti naporan projekt ili „izgurati“ zahtjevno razdoblje.

Međutim, ista ta otpornost može postati problem ako se pretvori u tvrdoću i emotivnu nedostupnost. Tranzit Marsa u Jarcu može pojačati tendenciju da se ignorira vlastita iscrpljenost, potisnu osjećaji i zanemare potrebe tijela. Može se pojaviti i hladan, nemilosrdan pristup ciljevima u kojem je jedino važno „doći na vrh“, bez obzira koga se usput pregazi.

Tu leži upozorenje na temperament: kada Mars u Jarcu prijeđe u svoju sjenu, može se pojaviti tvrdoglavost, tihi bijes, sarkazam, pasivna agresija i potpuno zatvaranje prema dijalogu. Umjesto otvorene svađe, može se pojaviti „kazna šutnjom“, povlačenje ili hladno ignoriranje. Ambicija može postati toliko jaka da se ljudskost stavi u drugi plan.

Protuteža svemu ovome je svjesno njegovanje suosjećanja – i za sebe i za druge. Mars u Jarcu može i dalje graditi, stvarati i osvajati visine, ali uz stav da odnosima treba posvetiti jednaku pažnju kao i ciljevima. Ako primijetite da tijekom tranzita postajete pretjerano strogi, kritični ili nestrpljivi, to je signal da treba stati, odmoriti i podsjetiti se da vrijedite i kada niste „u punoj funkciji“.

Što znači imati natalni Mars u Jarcu?

Ako ste rođeni s Marsom u Jarcu u natalnoj karti, ovaj tranzit dodatno naglašava ono što već živite cijeli život. Vaš pristup životu je prizemljen, realan i strateški. Ne oslanjate se na iluzije i prazna obećanja, nego radije provjeravate činjenice i planirate korak po korak.

Zahvaljujući Marsu u Jarcu, znate postaviti ostvarive ciljeve i ostati im vjerni. U poslu i projektima cijenite kvalitetu, odgovornost i ozbiljnost. Lakše podnosite odricanja jer vidite smisao u dugoročnom rezultatu. To Vas često vodi do uspjeha upravo zato što ne odustajete na prvoj prepreci.

Ljudi s Marsom u Jarcu često izgledaju mirno i „nedodirljivo“. Mogu ostaviti dojam da ih ništa ne može izbaciti iz takta – hladni kao led, ali u pozitivnom smislu. Ako Vas netko povrijedi ili isprovocira, nećete trošiti vrijeme na otvorenu dramu. Radije ćete se usmjeriti na to da postanete bolji, sposobniji, uspješniji. Za Vas je uspjeh najjači odgovor.

S Marsom u Jarcu, ciljevi imaju prednost nad trenutnim užitkom. Možda nećete izabrati kratkoročno zadovoljstvo ako znate da dugoročno šteti onome što gradite. To donosi impresivne rezultate, ali može stvoriti i opasnost da zanemarite vlastite osjećaje ili potrebe drugih. Na profesionalnom planu to Vas čini iznimno pouzdanim, ali u privatnim odnosima može dovesti do dojma distance.

U ljubavi, Mars u Jarcu tjera da ozbiljno promišljate o predanosti. Ne ulijećete lako u površne veze, a ono što gradite želite graditi kvalitetno. Na prvi pogled možete djelovati suzdržano pa čak i hladno, no ispod toga često se krije snažan libido i duboka senzualnost. Strast otkrivate tek kada osjetite povjerenje i sigurnost. Tada Mars u Jarcu pokazuje svoju vrlo erotičnu, stabilnu i pouzdanu stranu.

Jedna od zamki jest uski fokus. Kada se usmjerite na cilj, možete previdjeti kako Vaše odluke utječu na ljude oko Vas. Put do vrha može postati usamljen ako ne vodite računa o tome da su odnosi jednako važni kao i postignuća. Mars u Jarcu podsjeća da je istinski uspjeh onaj koji imate s kim podijeliti.

Kako najbolje iskoristiti Mars u Jarcu 2025./2026.?

Tranzit Marsa u Jarcu nosi ogroman potencijal za konkretan napredak, ali i poziv na odgovornost. Ovo razdoblje možete iskoristiti za:

ozbiljno planiranje i redefiniranje ciljeva

pokretanje ili dovršavanje projekata koji zahtijevaju disciplinu

uvođenje strukture u financije, posao, zdravlje i svakodnevne navike

postavljanje zdravih granica u odnosima

učenje nove vještine koja traži dugotrajan trening i praksu.

Pri tome je važno ne zaboraviti mekoću. Ovaj tranzit želi da budete čvrsti, ali ne i neljudski. Fokusirani, ali ne i opsesivni. Ambiciozni, ali ne i bezosjećajni.

Ako možete spojiti predanost i empatiju, jasnoću ciljeva i otvorenost srca, Mars u Jarcu može postati jedan od najproduktivnijih i najzrelijih perioda za osobni razvoj, karijeru i unutarnju snagu.

Povezana tema i šira astrološka slika

Mars u Jarcu ne djeluje izolirano. U isto vrijeme, drugi tranziti – poput Marsa u Strijelcu, Venere u Strijelcu, Neptuna koji kreće direktno ili retrogradnog Jupitera – stvaraju širi kontekst u kojem se ova disciplina i ambicija stapaju s temama vjere, širenja svijesti i otvaranja novih mogućnosti. Zimski solsticij i drugi važni datumi dodatno naglašavaju pitanje ravnoteže između muškog i ženskog principa, djelovanja i prijema, kontrole i prepuštanja.

U toj slici, Mars u Jarcu 2025./2026. djeluje kao stabilan stup: podsjeća da sve velike promjene, koliko god bile „kozmičke“ ili duhovne, traže praktične korake u svakodnevnom životu. Bez tog koraka, ostaju samo lijepe ideje. Uz Marsa u Jarcu, postoji snaga da se te ideje pretvore u strukturu, naviku, posao, odnos – u nešto opipljivo i stvarno.

Saznajte u nastavku kako energija Marsa u Jarcu može usmjeriti Vaš znak, gdje pojačava fokus, a gdje traži više discipline i hrabrosti za promjenu.

Ovan

Kod Ovnova se Mars u Jarcu usmjerava ravno na područje karijere, reputacije i odnosa s autoritetima. Mnogi pripadnici ovog znaka imat će jak unutarnji poriv da pokažu koliko zapravo vrijede i da dosegnu viši status. Ne radi se samo o tome da uvjerite druge – radi se o dokazivanju samome sebi da možete više.

Kraj godine donosi potencijal za priznanja, pomak na ljestvici ili veću vidljivost, ali i ozbiljan test strpljenja. Ako u ovom razdoblju ne jurite za brzim rezultatima, nego svjesno gradite stabilne pozicije korak po korak, dugoročan uspjeh postaje vrlo izgledan.

Mogući su pojačani zahtjevi na poslu i osjećaj pritiska, ali uz to dolazi i podrška jedne utjecajne osobe ili nadređenog.

Ovo je faza u kojoj se može napraviti velik, konkretan iskorak naprijed – osobito ako već dugo radite na jednom većem projektu i čekate pravi trenutak da ga ozbiljno pogurate.

Bik

Za Bikove je Mars u Jarcu jedan od najpovoljnijih perioda godine. Donosi širenje vidika i hrabrost da napravite ono na što se već dugo spremate, ali nikako niste povukli potez.

Potiče vas da zakoračite prema verziji života koju odavno priželjkujete – bilo da je riječ o putovanju, dodatnom obrazovanju, promjeni profesionalnog smjera ili prihvaćanju velikog projekta koji vas gura iz zone komfora.

Istodobno se javlja veća mentalna jasnoća pa odluke koje ste do jučer odgađali sada donositi puno lakše. Neki Bikovi mogu dobiti ponudu ili otvorena vrata koja mijenjaju dosadašnji smjer – bilo kroz novi posao, novu suradnju ili priliku koja dolazi iz druge sredine.

Ključ je da ostanete otvoreni i da ne odbacujete nešto samo zato što se čini “prevelikim” ili prezahtjevnim.

Blizanci

Blizancima ovaj tranzit otvara duboki, intenzivan proces suočavanja sa sobom. Mars u Jarcu zahvaća one teme koje obično guramo u stranu: neraščišćene odnose, neizrečene zamjerke, unutarnji nemir.

Mnogima će postati jasno što ih iscrpljuje i gdje se troše preko mjere pa dolazi potreba da se prekinu toksične veze i postave granice koje do sada niste imali hrabrosti povući. Kraj godine mnogim Blizancima donosi veliko rasterećenje.

Ovaj period je povezan i s financijskim i emocionalnim “čišćenjem”. Pojavit će se želja da zatvorite dugove – i one materijalne i one emotivne. Možda rješavate kredite, zajednički novac ili dijelite imovinu, a jednako tako konačno puštate stare priče i razočaranja.

Sve to vodi mirnijem ulasku u 2026. godinu, s manje tereta i jasnijim osjećajem što vam je doista važno.

Rak

Kod Rakova se Mars u Jarcu vrlo jasno oglašava u području partnerstva. Odnosi “jedan na jedan” – ljubavni i poslovni – dolaze u fokus i traže jasnu definiciju.

Ovo je vrijeme u kojem se pitate što vam uistinu treba u vezi, a što više ne želite tolerirati. Neki Rakovi ulaze u dublju, ozbiljniju fazu ljubavi, dok drugi dolaze do hrabre odluke da prekinu odnos koji ih već dugo sputava i tako otvore prostor za više slobode.

Na poslovnom planu naglasak je na suradnji, ugovorima i dogovorima. Moguće je potpisivanje važnog posla ili prekid poslovne priče koju godinama vučete iz inercije.

Vaše riječi, pregovori i stavovi sada imaju posebnu težinu pa je ovo dobro razdoblje za iskrene razgovore o očekivanjima i granicama u odnosima koji oblikuju vaš svakodnevni život.

Lav

Lavovima Mars u Jarcu naglašava svakodnevni život, obaveze i brigu o tijelu. Krajem godine mnogi pripadnici znaka osjećaju snažan poriv da “poslože” svoj dan – da uvedu više reda u posao, organizaciju i navike.

Potiče vas da dovršite ono što ste ranije započeli, ali ostavili po strani, i da realnije rasporedite energiju. Kada se odlučite disciplinirati, možete iznenaditi i sebe i okolinu brzinom kojom rješavate zaostatke.

Ovaj tranzit traži i pažljivije slušanje tijela. Jača potreba za strukturiranom rutinom, kvalitetnijom prehranom, odmorom i zdravijim navikama.

Neki Lavovi mogu dobiti novu ulogu ili dodatnu odgovornost na poslu, što dodatno naglašava potrebu za jasnim sistemom i brigom o vlastitoj snazi i zdravlju.

Djevica

Djevice dobivaju jedan od svojih najjačih poticaja u zadnje vrijeme. Mars u Jarcu jača vašu kreativnost, unutarnju motivaciju i sposobnost da svoje ideje pretvorite u djelo.

Ovo je razdoblje u kojem se ponovno budite, želite stvarati, pokretati osobne projekte, više se posvetiti onome što volite i donositi hrabrije odluke u skladu sa sobom.

U ljubavi se otvara prostor za novo iskustvo – netko nov može ući u vaš život ili se postojeća veza može produbiti i postati življa. Na poslu je naglašena afirmacija: ono što radite ima veću šansu da bude prepoznato i cijenjeno.

Mnoge Djevice osjećat će da ponovo dolaze u kontakt sa sobom, svojim stvarnim željama i žarom koji je možda neko vrijeme bio prigušen.

Vaga

Vage s Marsom u Jarcu ulaze u razdoblje suočavanja s obiteljskim temama, korijenima i pitanjem doma. Sve što je vezano uz obiteljske odnose, nekretnine, zajednički prostor ili osjećaj sigurnosti, sada traži konkretnu odluku.

Dobivate energiju da presiječete ondje gdje je potrebno, da uvedete red i postavite jasne granice.

Ovo je dobar trenutak za ulaganje u dom, preuređenje, selidbu ili sređivanje imovinskih pitanja koja su se vukla predugo. Vage često osjećaju snažnu potrebu da njihovo okruženje bude stabilno i mirno pa se krajem godine mogu odlučiti na veliku odluku vezanu uz stan, kuću ili obiteljsku strukturu.

Mars vam pomaže da ne ostanete zaglavljeni u zastarjelim rješenjima.

Škorpion

Škorpioni u ovom periodu dobivaju oštar um i pojačanu sposobnost jasnog izražavanja. Mars u Jarcu naglašava pregovore, dogovore i sve što je povezano s dokumentima, potpisima i informacijama.

Lakše vam je formulirati misli, precizno reći što želite i ostaviti dojam osobe koja zna o čemu govori. Kraj godine je posebno povoljan za poslovne razgovore, prijave, pregovore i rješavanje papirologije.

Također su moguća češća kraća putovanja, seminari, edukacije ili pojačani kontakti s ljudima iz vaše neposredne okoline. Nove prilike često dolaze baš kroz svakodnevne susrete i razmjenu informacija.

Škorpioni su u ovom razdoblju uvjerljivi i jasni pa je dobar trenutak da iznesete svoje ideje i prijedloge – imate veću šansu da budu ozbiljno shvaćeni.

Strijelac

Strijelcima Mars u Jarcu skreće pozornost na novac i materijalnu stabilnost. Kraj godine može donijeti priliku da povećate prihode ili da konačno zaokružite financijski problem koji vas dugo prati.

Dio pripadnika znaka razmišljat će o privatnom poslu, dodatnoj djelatnosti ili nekom obliku zarade koji im daje više autonomije.

Ovaj tranzit traži da se suočite s načinom na koji trošite resurse. Jasnije uviđate gdje novac “curi” i kako možete pametnije upravljati onime što imate.

Razgovor o plaći, dogovor o honoraru ili ozbiljan razgovor o uvjetima rada može vam otvoriti vrata većoj sigurnosti. Mars ovdje traži konkretnost – manje impulzivnog trošenja, više planiranja i odgovornosti.

Jarac

Jarci su u središtu ovog tranzita – Mars prolazi kroz njihov znak i donosi snažan osjećaj odlučnosti i osobne moći. U ovom razdoblju imate energiju da povučete poteze koji mijenjaju smjer života, zatvorite jedno veliko poglavlje i započnete nešto novo, uz jasnu namjeru.

Sve što sada pokrenete ima potencijal dugoročne stabilnosti, pod uvjetom da ostanete disciplinirani i dosljedni.

Ovo je vrijeme u kojem postajete vidljiviji i traženiji. Drugi prepoznaju vašu pouzdanost i spremnost da preuzmete odgovornost pa se otvaraju šanse za nove uloge, projekte ili jače pozicije.

Mnogi Jarci osjetit će da ulazak u 2026. godinu obilježava osobni “reset” – novi identitet, novi ciljevi i jasniji osjećaj tko su i kamo žele ići.

Vodenjak

Vodenjake Mars u Jarcu okreće prema unutra. Umjesto vanjske akcije, naglašeno je povlačenje, razmišljanje i završavanje starih priča. Mnogi pripadnici znaka osjećat će potrebu da se distanciraju od buke i odrade unutarnje “pospremanje”.

Sve ono što već dugo visi nad vama, a nikako da dovršite – projekti, odnosi, obveze – sada dolazi na red.

Ovo je iscjeljujuće razdoblje u kojem se oslobađate onoga što vam troši energiju. Možete odlučiti prekinuti kontakte koji vas iscrpljuju ili promijeniti navike koje više ne želite nositi u novu godinu.

Iako izvana možda djelujete povučenije, upravo kroz to povlačenje pripremate teren za novi početak koji dolazi početkom 2026. godine.

Ribe

Ribama Mars u Jarcu donosi življe društveno razdoblje. Povezani ste s ljudima, ulazite u nove krugove, a prijatelji i suradnici imaju važnu ulogu u svemu što se događa.

Kraj godine može biti pun poziva, susreta, dogovora i novih ideja koje nastaju u grupi. Mnogi će baš sada pokrenuti projekt, suradnju ili inicijativu koja će se nastaviti i kroz 2026. godinu.

Prijatelji vam daju podršku i motivaciju; lakše je osjetiti pripadanje i povezanost. Mnoge Ribe će poželjeti proširiti svoje vidike kroz zajednice, timove ili grupne aktivnosti.

Upravo preko ljudi koje sada upoznajete mogu se otvoriti neočekivane prilike i obrati koji mijenjaju vaš put u sljedećem razdoblju.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari