Jedna greška zbog koje orhideje prestaju cvjetati zimi

Iako ih često premještamo na toplije mjesto kako bismo ih zaštitili od mraza, upravo tada možemo pogriješiti s najboljom namjerom. Ako ste primijetili da su vaše orhideje prestale cvjetati ili djeluju uvelo i beživotno, uzrok se često krije u – previsokoj temperaturi.

Zimski period donosi mnoge izazove sobnim biljkama, a orhideje nisu izuzetak. Iako imaju prirodne faze mirovanja, tokom kojih obnavljaju energiju i pripremaju se za novo cvjetanje, ponekad problem nije njihov ritam, već uslovi u kojima se nalaze.

Orhideje najbolje uspijevaju na temperaturama između 14 i 17 °C, dok u grijanim prostorijama temperatura prostorije često prelazi 25 °C. To im može izazvati stres, posebno ako su u blizini izvora topline.

Pored prekomjerne topline, štetni mogu biti i drugi faktori – prekomjerno zalijevanje lako dovodi do truljenja korijena, a direktna sunčeva svjetlost može oštetiti osjetljive listove. Međutim, prema britanskim stručnjacima za njegu sobnog cvijeća, najveća greška je postavljanje orhideja pored radijatora.

Suh zrak i stalna vrućina mogu ih oslabiti, usporiti rast i potpuno zaustaviti cvjetanje,pišu Vijesti

Da bi orhideja ostala zdrava tokom zime, najbolje ju je udaljiti od radijatora, ali i od propuha i naglih promjena temperature, koje dodatno stresiraju ovu osjetljivu biljku.

Uz malo pažnje i pravilno odabrano mjesto, “kraljica cvijeća” će održati svoju vitalnost i u hladnoj sezoni i pripremiti se za novi, luksuzni ciklus cvjetanja.

