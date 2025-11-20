Evo kako da vam uštipci više ne budu masni: Isprobajte ove trikove

Iako ukusni i jednostavni za pripremu, pogrešna tehnika može učiniti da upiju više ulja nego što je potrebno. Srećom, postoji jednostavno rješenje. Donosimo dva provjerena trika koja će vam pomoći da uštipci ostanu lagani, prozračni i gotovo bez imalo ulja.

Prvi korak ka savršenim uštipcima je dodavanje sode bikarbone ili praška za pecivo u tijesto. Ove sastojke potrebno je prosijati zajedno s brašnom kako bi se ravnomjerno rasporedili. Na taj način tijesto tokom prženja i ne upija veliku količinu masnoće. Rezultat su zlatni i mekani uštipci koji ne ostavljaju masan trag.

Drugi trik odnosi se na samu temperaturu ulja. Ako je ulje dovoljno zagrijano prije nego što spustite tijesto, uštipci će se odmah početi pržiti izvana, stvarajući tanku hrskavu koricu koja sprečava ulju da prodre u unutrašnjost. Ulje koje nije dovoljno vruće glavni je razlog zbog kojeg peciva postaju “teška” i masna.

Uz ova dva jednostavna savjeta uštipci će biti lagani, ukusni i bez suvišne masnoće. Savršeni za doručak, užinu ili brzo posluženje gostima, prenosi klix.

