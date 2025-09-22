Vrlo jednostavan postupak: Evo kako da uklonite kamenac iz kuhala

Poseban izazov predstavlja kamenac u kuhalu za vodu, jer može smanjiti učinkovitost uređaja tako što izoluje grijaći element, a komadići kamenca mogu završiti i u vašem čaju, što sigurno niko ne želi.

Srećom, postoji jednostavno i brzo rješenje koje ne zahtijeva skupe proizvode ili agresivne hemikalije. Prema savjetima stručnjaka iz Good Housekeepinga, čišćenje kamenca iz kuhala je jedan od najbržih i najlakših kućanskih zadataka – a sve što vam treba jeste obično bijelo sirće.

Postupak je vrlo jednostavan: napunite kuhalo do polovice vodom i pustite da se skoro prokuha, ali ga ugasite prije nego što počne ključati. Zatim dolijte bijelo sirće dok kuhalo ne bude tri četvrtine puno. Ostavite da stoji preko noći (ili barem nekoliko sati), vodeći računa da neko ne pokuša nesvjesno koristiti tu vodu za pripremu čaja.

Ujutro samo ispraznite sadržaj, isperite kuhalo, napunite ga svježom vodom i pustite da proključa kako biste uklonili ostatke sirćeta i kamenca. Za dodatnu sigurnost, postupak ispiranja možete ponoviti još jednom s čistom vodom.

Ova metoda traje svega nekoliko minuta vašeg vremena i ne zahtijeva ribanje, a rezultat je čisto kuhalo bez hemikalija. Idealno rješenje za svakodnevnu njegu kućanskih aparata i zdraviju pripremu napitaka, prenosi Radiosarajevo.

