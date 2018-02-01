Ljubavni horoskop za rujan/septembar 2025.: Bikove očekuju teške odluke, Vage nalaze sklad

Lavovi će u rujnu/septembru zračiti posebnom privlačnošću. Ljubavni život pun je prilika za flert i pažnju, no u vezama se može javiti problem ako uporno gurate svoje mišljenje. Jarci će u rujnu/septembru ozbiljno promišljati o svojim odnosima. Mnogi će osjetiti da su stari problemi došli do točke kada ih se više ne može ignorirati. U dugim vezama moguće su napetosti, a kod nekih i razmišljanje o razvodu, piše atma.

Rujan/septembar 2025. donosi prekretnice u ljubavnom životu. Jesenska energija donosi promjene koje neki parovi dugo odgađaju, a slobodnima otvara nove putove i prilike za poznanstva. Pomrčine i retrogradni planeti u ovom mjesecu tjeraju nas na iskrenost – prema sebi, partneru i vlastitim osjećajima.

Za neke znakove ovo će biti mjesec približavanja i produbljivanja odnosa, a za druge trenutak suočavanja s problemima koji se više ne mogu gurati pod tepih.

Ovan

Ovnovi ulaze u rujan/septembar s puno strasti, ali i s povećanim rizikom od sukoba. Ako ste u vezi, nesporazumi oko obaveza, kućnih zadataka ili financija mogli bi eskalirati ako budete reagirali impulzivno.

Istodobno, prisutna je i energija koja može unijeti novu svježinu – kroz zajedničke aktivnosti ili otvoren razgovor o planovima.

Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati nekoga tko ih izaziva da promijene svoj pogled na odnose – osobu koja ih neće pustiti da sve ide po njihovom.

Savjet: pripazite da tvrdoglavost ne postane prepreka. Strpljenje i iskrena komunikacija spriječit će nepotrebne sukobe.

Bik

Za Bikove, rujan/septembar je mjesec suočavanja s realnošću. Oni koji su dugo osjećali zasićenje ili nezadovoljstvo sada bi mogli doći do točke kada se razmatra razvod ili barem ozbiljna distanca u vezi.

Za stabilne parove ovo je prilika da otvoreno razgovaraju o svemu što ih muči i pronađu novi način da zajedno rastu.

Slobodni Bikovi mogli bi upoznati osobu koja im unosi drugačiju energiju – netko tko ih potiče da izađu iz zone komfora i razmisle što doista žele od ljubavi.

Savjet: ne donosite odluke naglo, ali nemojte ni ignorirati ono što vam duže vrijeme stvara nezadovoljstvo.

Blizanci

Blizanci u rujnu/septembru privlače pažnju više nego inače. Ljubavni život je dinamičan, pun flerta, ali i dubljih razgovora.

Ako ste slobodni, može se pojaviti više od jedne zanimljive osobe pa će biti teško odlučiti što je prolazna zabava, a što ozbiljnija prilika.

Za neke Blizance aktualna je i priča s bivšim partnerom – povratak starih emocija može vas iznenaditi.

Savjet: budite iskreni i prema sebi i prema drugima. Nemojte davati obećanja koja znate da ne možete ispuniti.

Rak

Rakovi će u rujnu/septembru imati naglašene oscilacije. Partner će tražiti više pažnje, a istovremeno će i obitelj i kućne obaveze zahtijevati angažman. Moguće su rasprave ako se osjećate preopterećeno.

Slobodnim Rakovima otvara se prilika za susret s osobom koja ih duboko dira – netko tko im može probuditi emotivnu stranu na način koji dugo nisu doživjeli.

Savjet: pronađite balans između emotivnog i praktičnog. Ako zanemarite jedno od toga, frustracije će rasti.

Lav

Lavovi će u rujnu/septembru zračiti posebnom privlačnošću. Ljubavni život pun je prilika za flert i pažnju, no u vezama se može javiti problem ako uporno gurate svoje mišljenje.

Partner će tražiti više prostora da ga čujete i uvažite.

Slobodni Lavovi mogli bi biti u centru pažnje na društvenim događajima, ali iza površnog interesa krije se prilika za nešto dublje – ako pokažete spremnost na kompromis.

Savjet: odustanite od potrebe da uvijek budete u pravu – to može spasiti vaš odnos.

Djevica

Za Djevice, rujan/septembar donosi introspekciju i preispitivanje vlastitih emocija.

Osjećaj nesigurnosti ili preopterećenosti obavezama mogao bi izazvati tenzije u vezama.

Ako ste slobodni, mogli biste se zaljubiti u osobu koja vas privlači, ali nije emocionalno dostupna – što može stvoriti frustraciju.

Savjet: izrazite svoje potrebe jasno i otvoreno. Potiskivanje emocija može pogoršati nesigurnost.

Vaga

Vagama rujan/septembar donosi sklad i prilike za uživanje u odnosima.

U vezama vlada više harmonije, dok slobodne Vage mogu doživjeti susret koji će ih inspirirati – osobu s kojom osjećaju povezanost na više razina.

Ipak, manja nesigurnost ili ljubomora mogu izazvati sitne trzavice, ali uz vašu prirodnu diplomaciju lako ćete ih smiriti.

Savjet: njegujte balans – to je vaša najveća snaga.

Škorpion

Škorpioni će osjetiti posebno snažan emotivni intenzitet. U vezama će se otvoriti pitanja povjerenja i iskrenosti pa će neki parovi doći do trenutka kada je razdvajanje realna opcija.

Slobodni Škorpioni privlačit će ljude s dubinom i tajanstvenošću, što će ih intrigirati, ali i zbunjivati.

Ovo je mjesec u kojem će se mnogi Škorpioni morati suočiti s tim žele li nastaviti vezu ili krenuti novim putem.

Savjet: ne donosite odluke u naletu emocija – hladna glava sada je presudna.

Strijelac

Strijelci ulaze u mjesec s potrebom za slobodom i novim iskustvima.

Ako ste u vezi, partner bi mogao osjetiti da se udaljavate.

Ako ste sami, očekujte puno prilika za flert, putovanja i nova poznanstva. No, ono što započne spontano, neće uvijek imati potencijal da preraste u nešto ozbiljno.

Savjet: pronađite ravnotežu između svoje potrebe za avanturom i partnerovih očekivanja.

Jarac

Jarci će u rujnu/septembru ozbiljno promišljati o svojim odnosima. Mnogi će osjetiti da su stari problemi došli do točke kada ih se više ne može ignorirati.

U dugim vezama moguće su napetosti, a kod nekih i razmišljanje o razvodu.

Slobodni Jarci mogli bi upoznati osobu koja ih potiče da ljubav gledaju drugačijim očima – netko tko ruši njihove unutarnje barijere.

Savjet: ne gurajte probleme pod tepih. Samo otvoren razgovor može donijeti rješenje.

Vodenjak

Vodenjaci u rujnu/septembru ulaze u razdoblje kada žele više dinamike i novih iskustava.

Ljubavni život može biti zabavan, ali i pomalo površan ako se ne fokusirate na ono što je doista važno.

Ako ste u vezi, pripazite da partner ne osjeti kako tražite uzbuđenje negdje drugdje.

Savjet: dajte prednost kvalitetnim odnosima pred prolaznim avanturama.

Ribe

Ribe će u rujnu/septembru biti osjetljive, ali i intuitivne.

Veze će zahtijevati više strpljenja i razumijevanja, jer partner možda neće uvijek znati prepoznati vašu emotivnu dubinu.

Slobodne Ribe privlačit će stabilne i pouzdane osobe – netko tko im može ponuditi sigurnost koju traže.

Savjet: vjerujte intuiciji i ne žurite. Neke odluke bolje je donijeti postupno.

ATMA/stil.kurir

