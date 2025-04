Mnogi ljudi često broje otkucaje srca, a u ovom modernom vremenu postoje i mobilne aplikacije koje preko otiska prsta mere srčane otkucaje. Međutim, ne znaju svi koja je normalna vrijednost, jer normalna brzina otkucaja srca varira od osobe do osobe, a normalan raspon za odrasle osobe je od 60 do 100 otkucaja u minuti

Kada treba brinuti zbog lupanja srca

Krenimo od početka. Otkucaji srca nisu stalna vrijednost i razlikuju se od osobe do osobe zbog više različitih faktora. Neki od njih su: starosna dob, pušenje, kardiovaskularne bolesti, visok holesterol, dijabetes, lijekovi, temperatura, položaj tijela, te aktivnosti kojima se osobe bave.

Poznato je da djeci srce brže kuca, a sportistima sporije, u odnosu na prosječnu odraslu osobu. Ponekad roditelji znaju da se uplaše kad izmjere djeci puls, jer otkucaji srca djeteta mogu biti izrazito niski, i do 60 otkucaja u minuti u stanju mirovanja pa čak do 220 otkucaja u minuti tokom naporne fizičke aktivnosti.

Kada je tahikardija opasna

Djeci koja se bave sportom normalni otkucaji srca u stanju mirovanja mogu iznositi samo 40 do 50 otkucaja u minuti. Kod djece su neke varijacije u brzini normalne pa ne treba da se plašite ako vašem djetetu srce kuca prebrzo ili presporo.

Svakako provjerite više puta, nakon kratke pauze i ako se abnormalni brojevi ponavljaju, obratite se ljekaru.

Kod zdravih odraslih osoba normalan puls iznosi između 60 i 80 otkucaja u minuti, a može doći do 100, što se smatra normalnom gornjom granicom. Preko 100 otkucaja u minuti u stanju mirovanja kod zdrave odrasle osobe može biti razlog za zabrinutost.

Puls kod 40-godišnjaka ne smije prelaziti 78: Ovo su normalne vrijednosti za sve uzraste

Na šta treba obratiti pažnju

Otkucaji srca u minuti, koji se još nazivaju i puls, važan su i pouzdan način da saznate stanje vašeg srca i zdravlje čitavog krvotoka.

Zavisno o starosnoj dobi, prosječan broj otkucaja srca u stanju mirovanja iznosi:

Žene:

18-25 godina = 74-78

26-35 godina = 73-76

36-45 godina = 74-78​

46-55 godina = 74-77

56-65 godina = 74-76

65+ godina = 73-76

Muškarci:

18-25 godina = 70-73

26-35 godina = 71-74

36-45 godina = 72-75

46-55 godina = 72-76​

56-65 godina = 72-76

65+godina = 70-73​

Sportisti imaju puls između 40 i 60 otkucaja, kao i trudnice kojima su otkucaji srca u prosjeku od 60 od 70 po minuti, a nakon fizičke aktivnosti, zdrave odrasle osobe najčešće izmjere puls između 120 i 150 otkucaja u minuti.

Zavisno od starosne grupe, prosječan broj otkucaja srca kod aktivnih osoba, tokom vježbanja s 50-80 posto intenziteta iznosi:

Žene:

18-25 godina = 100-170

26-35 godina = 94-160​

36-45 godina = 90-153​

46-55 godina = 85-145

56-65 godina = 83-140​

65+ godina = 78-132​​

Muškarci:

18-25 godina = 95-162​

26-35 godina = 93-157​

36-45 godina = 88-149​

46-55 godina = 84-142​

56-65 godina = 80-136​

65+ godina = 75-128​​

Iako postoji širok raspon normalnih vrijednosti, koji se razlikuje od osobe do osobe, neuobičajeno visok ili nizak broj otkucaja srca može ukazivati ​​na osnovni problem. Problem nastaje ako vam otkucaji srca u mirovanju stalno prelaze 100 otkucaja u minuti i to se stanje naziva tahikardija ili ako niste trenirani sportista, a imate u mirovanju ispod 60 otkucaja u minuti, što se naziva bradikardija.

Prepoznajete li se u ovim stanjima, pogotovo ako imate druge znakove ili simptome kao što su: nesvjestica, vrtoglavica ili kratak dah, svakako se obratite ljekaru, prenosi Radiosarajevo.

