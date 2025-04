Horoskopski znakovi koji i na godišnjem odmoru razmišljaju o poslu

Godišnji odmor je vrijeme za opuštanje za većinu horoskopskih znakova, ali ne za sve. Ako poznajete nekoga tko i na odmoru provjerava e-mail, planira sve što ga čeka kad se vrati ili na bilo koji način razmišlja o poslu, vjerojatno je rođen u nekom od ova četiri horoskopska znaka.

Jarac

Jarac može odmarati na predivnom mjestu s pićem u ruci, ali njegov mozak vjerojatno pregledava kvartalne izvještaje. Opuštanje mu jednostavno nije prirodno stanje. Ako nema konkretan cilj, projekt ili plan, osjećat će se izgubljeno. Čak i na odmoru, Jarac razmišlja kako iskoristiti vrijeme na najbolji mogući način. To uključuje čitanje poslovnih knjiga, pisanje popisa ideja za jesen i slanje “samo jednog brzog maila” koji se pretvori u cijelu konverzaciju s kolegama.

Djevica

Djevica ide na more s koferom punim stvari “koje će konačno stići srediti kad ne radi”. Od planova prehrane, reorganizacije fotografija na telefonu do uređivanja životopisa, jer “nikad ne znaš”. A uz sve to, naravno, i praćenje poslovne situacije.

Ona je ta koja se sjeti što tim nije stigao napraviti, pa samo proslijedi podsjetnik kolegama. Iako kaže da ne radi, zna u detalje tko je što zaboravio prije njezina odlaska.

Škorpion

Škorpion ne mora biti u uredu da bi bio u igri. I kad je kilometrima daleko, u mislima je i dalje u pogonu. Nije mu bitno raditi, ali mora znati što se događa. Tko što radi, tko što ne radi, kakve odluke se donose i kako to sve utječe na njega.

I dok ostali čitaju krimi romane, Škorpion istražuje konkurenciju, prati promjene u branši i smišlja strategije koje će implementirati čim se vrati. Njegov um nikad ne spava, a godišnji odmor mu dođe više kao misaona priprema za sljedeći poslovni potez nego pauza.

Vodenjak

Vodenjak će reći da se potpuno isključio, da odmara i meditira, ali već trećeg dana odmora zapisuje nove ideje za projekte koje “bi mogao pokrenuti kad se vrati”. Njegov mozak jednostavno ne prestaje stvarati, razmišljati, analizirati. I da, sve to bilježi u svoj digitalni notes, koji je, naravno, sinkroniziran s oblakom, piše index.

Facebook komentari