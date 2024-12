Mars je u retrogradnom hodu: Šta nas čeka do februara 2025.?

Velike planetarne promjene nas očekuju naredne godine, a prvi dio godine nagovijestit će različitim događajima na našoj planeti da promjene koje smo iščekivali ulaskom Plutona u Vodenjaka u novembru sada se dešavaju pred našim očima. Najavljuje ovo svojom analizom za N1 profesionalna astrologinja Nataša Panić, certifikovani profesionalni astrolog, koja je svoje znanje stekla na četvorogodišnjem školovanju na Institutu za astrološka istraživanja “Johannes Kepler”.

Ključni periodi retrogradnog Marsa

Naredne godine koje dolaze zahtijevaju aktivno sudjelovanje, a ne samo puko življenje na našoj planeti Zemlji. Mi jesmo kokreatori naše stvarnosti, pa je pred nama period kada to možemo potpuno osvijestiti. Hoćemo li se bojati i držati stava da nas ne dotiče ono što smo nesvjesno prizvali, ili ćemo osvijestiti da je ovo i naša planeta, da su ljudi oko nas povezani s nama i našim sudbinama te da svi oni sudjeluju u kreiranju naše stvarnosti? Da smo svi umreženi jednom velikom mrežom koja je satkana od svih života oko nas i isprepletena s našim.

Jedan od pokazatelja događaja koji se najavljuju upravo je pred nama – ulazak Marsa u retrogradni hod od 7. decembra. S retrogradnim Marsom ulazimo u novu godinu. Od 7. decembra do 15. decembra poklopit će se retrogradnost Merkura i Marsa. Kako sve na nebu ima smislenu logiku koju treba pratiti i objasniti, tijekom ovog perioda i Venera će promijeniti znak u Vodenjaka te će baš 7. decembra biti u zagrljaju s Plutonom koji se tu nalazi. Dan poslije i Neptun će promijeniti svoje kretanje, te iz retrogradnog hoda krenuti naprijed. To znači da će od početka decembra biti vrlo spor, točnije stacioniran, te da će od 8. decembra polako krenuti naprijed. Sve ovo ukazuje na vrlo neobične dane pred nama, posebno u vezi s onim što nosi retrogradnost planete Mars.

Planeta Mars predstavlja borca – vojnika, ratnika, muški jang princip, akciju, spremnost na borbu, cilj, inicijativu. Mars u poslovnom smislu simbolizira sposobnost za akcije, inovacije, rješavanje problema, nalaženje izlaza iz teških situacija, kretanje, obranu svojih namjera, planova i borbu za svoje mjesto pod suncem. Aktivno sudjelovanje u životu, instinktivnost, snagu i volju za opstanak. Mars vlada našom krvi, bijelim krvnim zrncima koja čine naš imunitet. On je borac u nama, onaj koji nam daje sirovu snagu, volju za životom i strast.

Savjeti za introspekciju i prilagodbu

Kada je Mars retrogradan, a to se vrlo rijetko dešava, osjećamo blokiranost u pokretu i akciji. Mars do 6. januara ide unazad kroz znak Lava, što donosi nedostatak volje, pad ega i nemogućnost borbe za individualnost. U periodu od 7. do 15. decembra Mars će biti retrogradan zajedno s Merkurom, što može uzrokovati učestalije nezgode u saobraćaju. Svi možemo biti usporeni i defokusirani, bez energije i volje, pa se donošenje važnih odluka ne preporučuje. Krajem decembra, točnije 24. decembra, kvadrat između Jupitera i Saturna može izazvati globalne događaje, konflikte i osjećaj nemoći.

Od 6. januara Mars ulazi u znak Raka, što može potaknuti konflikte u porodici, napade na slabije, požare ili poplave. Mars retrogradan u Raku traži introspekciju i suočavanje s vlastitim konfliktima. Ovaj period zahtijeva tiho djelovanje, renoviranje doma i zapisivanje ciljeva za budućnost. Promjene na globalnom planu refleksija su naših unutarnjih stanja. Mjenjajući sebe, mijenjamo sadašnjost i budućnost.

