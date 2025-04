Dodik na sjednici iznervirano poručio: Zaposlili smo silne stručnjake, kako smo ispali nesposobni?

Na sjednici Vlade RS danas su govorili premijeri, ministri i drugi, a onda je uslijedilo obraćanje Milorada Dodika, predsjednika entiteta RS.Dodik je uputio kritike ministrima i rukovodstvu RS za nesposobnost, a poslao je poruku onima koji se ‘ne bore’.

On je slušao navodne ekonomske rezultate RS i nije mu jasno kako to da se u javnosti više priča o negativnim nego o tim ‘pozitivnim stvarima’.

– Slušao sam ovo i mnogo toga znam. Ali se postavlja pitanje kako smo uspjeli da napravimo nešto što oni koji imaju ovakve rezultate to ne smiju dozvoliti, a to je da javna percepcija bude drugačija? Kako je moguće da svim ovim rezultatima koje smo čuli, pokažemo nesposobnost u komunikaciji. Bez obzira što smo svi po različitim strukturama zaposlili silne stručnjake za medije i komunikacije ostali smo u poziciji da su mnoge stvari nepoznate, a da se nameću one koje su u korist razbijanja i destabilizacije RS – rekao je Dodik uznemireno,piše Avaz

Onda se obratio onima koji se po njegovom mišljenju ne bore dovoljno i uputio im kritike.

– Postoje oni koje se ne bore, koji sjede, onaj koji se bori taj može da izgubi, ali onaj koji se ne bori on je već izgubio. Stvar se mora vratiti na veliki, veliki angažman u borbi za prikaz ovih rezultata – rekao je Dodik na početku.

